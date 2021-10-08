ГАИ Витебской области проводит профилактические мероприятия с пешеходами

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 10 октября ГАИ Витебской области проводит комплекс профилактических мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ГАИ усилят контроль за недопущением нарушений на участках автодорог, улиц, где есть риск совершения наездов на пешеходов. Инспекторы будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых пешеходов, которые двигаются по проезжей части, а также пешеходов без световозвращающих элементов.

"Если вы стали свидетелем того, как водитель в нетрезвом состоянии управляет транспортным средством либо пешеход нарушает ПДД в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по телефону 102 или обратитесь в ближайший отдел милиции", - добавили в УВД.

С начала года в Витебской области в авариях 18 пешеходов погибли, 67 - получили травмы различной степени тяжести.

Так, утром 7 октября в Новополоцке пострадала 10-летняя девочка. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки "Гостиница "Нафтан". В этот момент на нее наехал водитель Geely. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение.-0-