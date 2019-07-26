ГАИ возьмет под контроль железнодорожные переезды Минской области

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 29 по 31 июля проведет рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома

В этот период сотрудники ГАИ отработают железнодорожные переезды с использованием формы негласного и смешенного контроля за дорожным движением на автомобилях гражданского исполнения и средств видеофиксации нарушений ПДД.

Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасности для автомобилистов, поскольку по ним проезжают поезда на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно, для этого им в лучшем случае требуются сотни метров. Столкновение транспортного средства с поездом - серьезный вид дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия.

С начала года на территории Минской области на железной дороге зарегистрировано два несчастных случая, в результате которых один человек погиб и один получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции столичной области за нарушение правил проезда железнодорожного переезда к административной ответственности привлекли 367 водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что железнодорожные переезды считаются достаточно опасной зоной, в которой обязательно выполнение определенных правил, а также требований дорожных знаков и сигнализации. За нарушение правил проезда предусмотрена административная ответственность по ст.18.15 КоАП Беларуси в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.-0-