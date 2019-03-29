Гала-концертом отметит юбилей Витебский центр народного творчества

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии сегодня пройдет гала-концерт творческих коллективов региона, посвященный 80-летию областного методического центра народного творчества, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В концерте примут участие более 20 коллективов со званием образцовый, народный и заслуженный. На сцене выступит около 500 участников. "В филармонии будут представлены творческие проекты Витебского ОМЦНТ. Среди них "Кола беларускага каляндара", областной турнир бытовых танцев, конкурс духовой музыки, международный фестиваль барабанщиц и мажореток, праздник средневековья "Меч Брачыслава", праздник народного традиционного костюма "Сцяжкі майстэрства" и многое другое", - отметили в центре.

Витебский областной методический центр народного творчества - один из старейших учреждений культуры северного региона. Его история начинается с постановления №318 оргкомитета Президиума Верховного Совета БССР по Витебской области от 17 марта 1939 года. Центр оказывает профессиональную методическую помощь по вопросам сохранения и развития достижений национальной культуры, народного искусства и ремесел Беларуси, созданию условий для развития фольклорных коллективов в учреждениях культуры, Домах (Центрах) ремесел Витебской области. Ежегодно сотрудники центра во взаимодействии с областной и районной властью проводят фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне", народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах, международный праздник традиционной культуры "Браслаўскія зарніцы" и др.-0-