Галерею образов экологической моды представят в Минске 24 ноября

13 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Итоги городского конкурса экологической моды подведут в Минске 24 ноября, сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои работы покажут коллективы учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. В творческом состязании примут участие команды школьников 10-17 лет из всех районов города и Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи.

В формате дефиле зрителям продемонстрируют аксессуары: шляпки, зонтики, сумочки, перчатки, украшения на тему "Волшебный мир сказок" из природных материалов, причем изделия должны быть применимы в повседневной жизни. Победителей определят в нескольких номинациях: "Шапка-невидимка", "Сказочный герой", "Стильный аксессуар", "Мисс экология". Жюри оценит целостность коллекции, соответствие конкурсной теме, функциональность, оригинальность и новизну, стиль, цветовое решение, качество изготовления.

Выставки "Удивительное рядом" и "Красиво и полезно" познакомят с коллажами, выполненными из твердых бытовых отходов: ненужных пластинок, фотопленок, магнитной ленты, запчастей, старых дисков, корпусов от ноутбуков, мониторов, аудио- и видеокассет и др.

Конкурс - одно из мероприятий образовательного проекта "Экология и дети", который направлен на воспитание экологической культуры, бережного отношения к природному и культурному наследию Беларуси. Его организаторами выступают комитет по образованию Мингорисполкома, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать с 19 по 21 ноября в отдел экологии и охраны природы Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи.-0-