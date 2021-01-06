Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко во время встречи с могилевскими семьями, приуроченной к акции "Наши дети". Участниками встречи стали 24 семьи. Все они были неблагополучными, кого-то из них лишали родительских прав.

"Государство создает все необходимые условия для возвращения детей в биологические семьи, после того как родителей лишили или ограничили родительские права. Сегодня мы смогли встретиться с теми взрослыми, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Они были лишены родительских прав, но каждый из них был настроен вернуть ребенка. В канун Рождества мы хотим поблагодарить их за совместную работу, за силы признать свои ошибки и, самое главное, сделать все, чтобы их исправить", - отметила Алла Галушко.

Для участников акции подготовили сладкие подарки от Могилевского областного и городского объединения Белорусского союза женщин и отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома. Кому-то из семей сладкие подарки вручали дома, а часть пришла на встречу в горисполком. В числе гостей была Елена Бычкова - в ее семью уже два года, как вернули ребенка. "У меня девочка Арина, которая уже ходит в среднюю группу в детском саду, где я работаю. Мне очень повезло с коллективом. Они поддерживают во всем, помогают. Большую работу провели и в комиссии по делам несовершеннолетних в горисполкоме. Пять месяцев длилась история по возвращению ребенка. И это были самые страшные месяцы в моей жизни, - рассказала женщина. - Государство делает все возможное, чтобы люди, которые попали в похожую ситуацию, меняли свою жизнь к лучшему. Но без внутренней мотивации, без признания своих проблем и желания над ними работать ничего не получится. Главное, не опускать руки. И бороться, в первую очередь с самим собой".

Как отметила Алла Галушко, государство вмешивается в ситуацию в семье, когда есть прямая угроза жизни и здоровью детей. "Потому что взрослый человек в состоянии самостоятельно выбирать, как ему жить. Дети же так не могут. Важно, что в нашей стране делается все возможное, чтобы обеспечить детям безопасную и здоровую жизнь", - подчеркнула она.

Историю семьи Василия Гуленкова около года назад узнала вся страна. Тогда с балкона первого этажа пьяная женщина выбросила 9-месячного ребенка. Женщина была родственницей. Мама ребенка вместе с бабушкой и старшим сыном в это время были в магазине, отец - на работе. "Мне тогда позвонили соседи, рассказали о случившемся. Было очень страшно. Я сразу поехал домой. Уже там узнал, что с сыном все более-менее в порядке, - вспомнил мужчина. - Приехали скорая, милиция, социальная служба. Из-за того, что жена тоже принимала участие в застолье и оставила ребенка с человеком в невменяемом состоянии, у нас забрали сыновей. Это было ужасное время".

Тогда детей из семьи изъяли всего на месяц - их случай уникальный для Могилева. За время работы декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" - это первая история, когда так быстро вернули детей родителям. За это время семья устранила все факторы неблагополучия: мать взяла себя в руки и прошла курс лечения у нарколога и психотерапевта, привели в порядок дом.

"Мы не зря выбрали для поздравления канун Рождества - это очень светлый и добрый праздник. И я хочу пожелать вам больше никогда не испытывать тех трудностей, с которыми вы успели столкнуться, - отметила Алла Галушко. - Берегите своих детей. Ведь они - наше будущее. И лучшая награда для родителей - их счастливые улыбки. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь, доброта и взаимопонимание".-0-