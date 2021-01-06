Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:57 Прокуратура проверила информацию о нехватке питания в приюте Минской области - она не подтвердилась Происшествия
15:48 В Минске пропала 14-летняя девочка Происшествия
15:46 ГАИ Минска начнет негласный контроль дорожной обстановки Регионы
15:35 Житель Гродно причинил милиционеру телесные повреждения - дело направлено в суд Происшествия
15:27 Греция начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса 20 января В мире
15:24 Более 1 млн россиян привиты "Спутником V" В мире
15:20 Водителя приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП в Вилейском районе Происшествия
15:14 Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога Политика
15:13 Студентка БГУ избрана молодежным послом Целей устойчивого развития Беларуси Общество
15:11 Приходят на помощь, поддерживают и оберегают: награждены лучшие соцработники Минской области Регионы
15:03 Убийство с особой жестокостью в Дятловском районе - расследование завершено Происшествия
15:01 РФПИ договорился о поставках 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию В мире
14:58 Белорусский союз женщин вручил подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности Регионы
14:50 Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи Регионы
14:47 В Польше от коронавируса умерли более 30 тыс. человек В мире
14:24 Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января Общество
14:16 В доме престарелых в Испании произошел пожар В мире
14:15 Около 30 звонков поступило на горячую линию КГК по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты Общество
14:05 Из-под завалов в шахтах на Камчатке извлекли тела двоих погибших В мире
13:57 В украинском Буковеле из-за пожара в коттедже эвакуировали 25 туристов В мире
13:49 Аптеки "Белфармации" в Минске изменят график работы 7 января Регионы
13:44 Электричество вернулось в пострадавшие от непогоды деревни Витебской области Регионы
13:38 В рождественские праздники ГАИ будет работать в усиленном режиме Общество
13:36 ФОТОФАКТ: В Гродно выпал снег Регионы
13:29 В Беларуси актуализируются подходы к оценке собственности банка и НКФО Экономика
13:24 Житель Молодечно оштрафован за оскорбление сотрудников милиции Происшествия
13:23 Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19, выписаны 1820 Общество
13:12 Доллар и евро на торгах 6 января подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:07 В выходные ДПС "Стрела" усилит контроль на дорогах страны Общество
Все новости
Все новости
Регионы
06 января 2021, 14:50

Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи

Алла Галушко. Фото из архива
Алла Галушко. Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Белорусский союз женщин вручил подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности
Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко во время встречи с могилевскими семьями, приуроченной к акции "Наши дети". Участниками встречи стали 24 семьи. Все они были неблагополучными, кого-то из них лишали родительских прав.

"Государство создает все необходимые условия для возвращения детей в биологические семьи, после того как родителей лишили или ограничили родительские права. Сегодня мы смогли встретиться с теми взрослыми, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Они были лишены родительских прав, но каждый из них был настроен вернуть ребенка. В канун Рождества мы хотим поблагодарить их за совместную работу, за силы признать свои ошибки и, самое главное, сделать все, чтобы их исправить", - отметила Алла Галушко.

Для участников акции подготовили сладкие подарки от Могилевского областного и городского объединения Белорусского союза женщин и отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома. Кому-то из семей сладкие подарки вручали дома, а часть пришла на встречу в горисполком. В числе гостей была Елена Бычкова - в ее семью уже два года, как вернули ребенка. "У меня девочка Арина, которая уже ходит в среднюю группу в детском саду, где я работаю. Мне очень повезло с коллективом. Они поддерживают во всем, помогают. Большую работу провели и в комиссии по делам несовершеннолетних в горисполкоме. Пять месяцев длилась история по возвращению ребенка. И это были самые страшные месяцы в моей жизни, - рассказала женщина. - Государство делает все возможное, чтобы люди, которые попали в похожую ситуацию, меняли свою жизнь к лучшему. Но без внутренней мотивации, без признания своих проблем и желания над ними работать ничего не получится. Главное, не опускать руки. И бороться, в первую очередь с самим собой".

Как отметила Алла Галушко, государство вмешивается в ситуацию в семье, когда есть прямая угроза жизни и здоровью детей. "Потому что взрослый человек в состоянии самостоятельно выбирать, как ему жить. Дети же так не могут. Важно, что в нашей стране делается все возможное, чтобы обеспечить детям безопасную и здоровую жизнь", - подчеркнула она.

Историю семьи Василия Гуленкова около года назад узнала вся страна. Тогда с балкона первого этажа пьяная женщина выбросила 9-месячного ребенка. Женщина была родственницей. Мама ребенка вместе с бабушкой и старшим сыном в это время были в магазине, отец - на работе. "Мне тогда позвонили соседи, рассказали о случившемся. Было очень страшно. Я сразу поехал домой. Уже там узнал, что с сыном все более-менее в порядке, - вспомнил мужчина. - Приехали скорая, милиция, социальная служба. Из-за того, что жена тоже принимала участие в застолье и оставила ребенка с человеком в невменяемом состоянии, у нас забрали сыновей. Это было ужасное время".

Тогда детей из семьи изъяли всего на месяц - их случай уникальный для Могилева. За время работы декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" - это первая история, когда так быстро вернули детей родителям. За это время семья устранила все факторы неблагополучия: мать взяла себя в руки и прошла курс лечения у нарколога и психотерапевта, привели в порядок дом.

"Мы не зря выбрали для поздравления канун Рождества - это очень светлый и добрый праздник. И я хочу пожелать вам больше никогда не испытывать тех трудностей, с которыми вы успели столкнуться, - отметила Алла Галушко. - Берегите своих детей. Ведь они - наше будущее. И лучшая награда для родителей - их счастливые улыбки. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь, доброта и взаимопонимание".-0-

Фото <a href="http://www.vestnikmogileva.by/" target="_blank" rel="nofollow">vestnikmogileva.by</a>
Фото vestnikmogileva.by

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция дети Могилевская область семья
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ Минска начнет негласный контроль дорожной обстановки
Фото из архива Приходят на помощь, поддерживают и оберегают: награждены лучшие соцработники Минской области
Белорусский союз женщин вручил подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности
Фото из архива Аптеки "Белфармации" в Минске изменят график работы 7 января
Фото из архива Электричество вернулось в пострадавшие от непогоды деревни Витебской области
ФОТОФАКТ: В Гродно выпал снег
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко про "Горизонт": не жалею, что сохранил это производство
Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество
Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд
"Трешка" для дружной семьи, машина сыну и отдых на море! Истории новогодних победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок
Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19, выписаны 1820
Все вопросы проведения ЧМ-2021 по хоккею урегулированы указом Президента - Совмин
ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия
Электричество вернулось в пострадавшие от непогоды деревни Витебской области
Галушко: государство создает все условия для возвращения детей в биологические семьи
Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января
Иеромонах Евстафий о том, что мы не знали о Великом посте и "подводных камнях" Святок
Президентский спортивный клуб и хоккеисты поздравили подопечных столичного детского дома №5
Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменится
Правительство утвердило план по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы
Шерстнев: в устранении ЧС действия служб должны быть более слаженными
Минский городской Совет депутатов определил 55 делегатов на ВНС
Около 30 звонков поступило на горячую линию КГК по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.