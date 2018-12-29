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"Ганна" открыла второй имиджевый магазин в Витебске

Регионы 29.12.2018 | 15:42

"Ганна" открыла в Витебске в преддверии новогодних праздников крупный торговый магазин по пр-ту Людникова, 16. Новый имиджевый объект Витебской бройлерной птицефабрики, выполненный в современном формате, расположен возле Центрального спортивного комплекса и является идеальным местом для масштабных покупок жителей местного микрорайона, проживающих по улицам Фрунзе, Чапаева, Мира, Лазо, Берестеня. Многие из них наряду с представителями областных и городских властей стали гостями церемонии торжественного открытия магазина.

Красную ленточку, символический финальный штрих успешного завершения любого проекта, перерезали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и генеральный директор предприятия Анна Норкус.

"Это изумительный, прекрасный подарок городу к Новому году, который по достоинству оценят люди этого района", - подчеркнул губернатор, пожелав всем покупателям нового магазина хорошего предновогоднего настроения и всегда находить здесь все необходимое, а торговому объекту - процветания. Самые теплые слова поздравлений руководитель области адресовал руководству птицефабрики, отметив эффективность стратегии развития компании. "Наряду с производством предприятие очень серьезно занимается фирменной торговлей. На сегодняшний день у Витебской бройлерной птицефабрики действует более 70 собственных торговых объектов. При этом 25 из них введены в 2018 году. В объеме всей выручки фирменная торговля и объекты общественного питания приносят 25% поступлений, которые направляются в оборот компании, способствуя тем самым снижению себестоимости продукции и необходимости использовать кредиты", - отметил Николай Шерстнев.

По словам начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирины Левкович, Витебская бройлерная птицефабрика является лидером птицеводства в Беларуси. Новый объект предприятия выполнен в кратчайшие сроки, отвечает всем современным требованиям по культуре обслуживания и торгово-техническому оборудованию, а его главное достоинство - продукция собственного производства, которую знают и ценят потребители. "Уверена, этот магазин будет востребован у жителей города, так как отвечает всем покупательским пожеланиям, и принесет хороший объем товарооборота", - добавила Ирина Левкович.

Площадь торгового зала магазина составляет 325 кв.м, всего магазина - 500 кв.м. Грамотное расположение стеллажей, торгового оборудования позволяет покупателям с комфортом совершать покупки и легко ориентироваться в широчайшем ассортименте продукции, перечень которой включает более 3 тыс. наименований: большой выбор изделий собственного приготовления, хлеб, молочная продукция, овощи, фрукты, продукты здорового питания, кулинария и многое другое.

На многие виды продукции в преддверии праздников действуют скидки от 5% до 25%. Кроме того, на стене возле касс расположен объемный ЖК-телевизор. Благодаря ему время в очереди можно провести с пользой, узнав массу интересной и полезной информации о самом предприятии, организации на нем основных производственных процессов.

На работе нового магазина во время общения с посетителями заострила внимание Анна Норкус. "В этот объект мы вложили свою душу, постаравшись сделать его максимально удобным. Здесь представлена вся линейка продукции "Ганны". Слоган "Хозяйки нам доверяют!" по-прежнему актуален для нас: мы делаем все для этого. Каждый новый вид продукции проходит серьезную дегустационную проверку, прежде чем выйти на рынок. Учитывается также его цена, внешний вид. Очень важна и обратная связь: мы настроены на пожелания покупателей, готовы улучшать свою работу в соответствии с замечаниями и предложениями людей", - отметила руководитель, пожелав всем здоровья, счастья и благополучия в семье.

В числе первых покупателей - Галина Анисимова, проживающая по 1-му Луговому переулку. "Очень ждала открытия этого магазина, даже специально звонила, узнавала, потому что очень удобно расположен, а продукцию "Ганны" знаю давно - всегда высокого качества и по доступной цене! Сейчас приобрела все, что нужно к праздникам: мясо, овощи, фрукты. Новогодний стол будет полон!" - поделилась своим впечатлением витебчанка. Живущий неподалеку Вячеслав Лебедев специально пришел в магазин, чтобы составить мнение о новом торговом объекте. "Нашему району не хватало такого крупного магазина. Просторный торговый зал, огромный ассортимент по хорошей цене. Покупками остался доволен: задание жены выполнил в полном объеме и в одном месте. Спасибо за такой магазин", - сказал собеседник.

Магазин "Ганна" ждет своих покупателей по адресу: г.Витебск, пр-т Людникова,16 ежедневно с 9.00. до 21.00.

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Витебск, торговля
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