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Ганцевичский дом ремесел наводит "Мост дружбы" с армянскими творцами

Регионы 08.08.2019 | 07:20

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах началась реализация совместного белорусско-армянского проекта "Мост дружбы", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного дома ремесел Алла Занько.

Это предусмотрено договором о развитии дружеских связей в области культуры между отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ганцевичского райисполкома, районным домом ремесел и компанией Uniecofor LLC города Алаверди Лорийской области Армении. Документ был подписан в конце июля, он рассчитан на три года. Стороны планируют организацию и проведение различных мероприятий.

Совместный проект, который назвали "Мост дружбы", стартовал с детской выставки миниатюр "Армения древняя, Армения вечная", подготовленной воспитанниками художественной студии из города Степанаван. Выставка организована при поддержке благотворительного проекта Armenian National Idea и с успехом экспонируется в районном доме ремесел. Здесь же представлены работы участников образцовой любительской студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства "З рога ўсяго многа" при Огаревичском сельском Доме культуры.

Следующим шагом на "Мосту дружбы" стала творческая встреча в центральной районной библиотеке имени В.Ф. Проскурова с живущим в Минске армянским поэтом, переводчиком и художником Сааком Антанесяном. Под псевдонимом Кавес Зариш он пишет стихи, создает живописные полотна, занимается организацией выставок любительского художественного творчества в двух странах, активно пропагандирует белорусскую национальную культуру в Армении. Так, на будущий год при поддержке Uniecofor LLC там планируется представить творчество народных мастеров из Ганцевичского района.

"В нашем районе зарегистрировано более 200 мастеров, которые работают по ткачеству, с вышивкой, соломкой, делают художественную роспись по стеклу, дереву, глине. Хотим представить свое творчество и познакомиться с армянскими мастерами, обмениваться опытом, развиваться. Пока мы это рассматриваем как имиджевый проект. Но не исключено, что в будущем удастся также наладить поставки нашей продукции в ближнее зарубежье", - поделилась планами Алла Занько.

Для закрепления дружеских связей стороны решили создать возле Ганцевичского районного дома ремесел аллею почетных гостей. Первым тую, привезенную из Армении, здесь высадит 12 августа Саак Антанесян.-0-

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Теги
Ганцевичи, проект
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