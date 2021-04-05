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05 апреля 2021, 11:39

Гарантии по медобслуживанию работников Минского моторного завода будут сохранены - ФПБ

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантии по медицинскому обслуживанию работников Минского моторного завода будут сохранены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации завода Юрий Васенков, профкому в свое время удалось добиться внесения в коллективный договор дополнительных гарантий по медицинскому обслуживанию работников. Например, предприятие одним из первых в столице ввело добровольное медицинское страхование всех работников за счет средств нанимателя. Речь идет о случаях заболевания COVID-19, получении травм и других расстройствах здоровья.

"В прошлом году первичная профсоюзная организация ММЗ инициировала заключение договора добровольного медицинского страхования между заводом и одной из белорусских страховых компаний. Предложения профсоюза руководство завода поддержало. И сейчас все работники предприятия застрахованы за счет нанимателя, - пояснил Юрий Васенков. - Например, если при заболевании коронавирусной инфекцией больничный лист был выдан работнику на срок от 5 до 21 дня, выплата составляла Br1000. Более 21 дня - Br1250. К настоящему моменту страховая компания выплатила в пользу работников ММЗ уже около Br660 тыс."

В коллективном договоре отведен специальный раздел с указанием дополнительных гарантий по медицинскому обслуживанию. Так, например, предусматривается медицинское обслуживание в собственной заводской медико-санитарной части.

"Безусловно, для работников это удобно. В нашей медсанчасти есть и диагностическое оборудование, и отделение стоматологии. Но, к сожалению, материально-техническая база уже довольно устаревшая, - отметил председатель профсоюзного комитета. - Поэтому сегодня и поставлен вопрос о целесообразности функционирования заводской поликлиники. В последнее время работники предприятия пользуются услугами медсанчасти эпизодически и в основном во время прохождения профосмотров. Некоторые, конечно, высказываются против реорганизации медико-санитарной части. В качестве аргумента приводится возможность прохождения профосмотров и получения консультации специалистов с минимальными потерями времени. В этой ситуации профком выступает за сохранение гарантий по медицинскому обслуживанию работников и направил руководству предприятия соответствующее ходатайство. Стоит отметить, что наниматель в свою очередь также напрямую заинтересован в качественном медицинском обслуживании заводчан. Поэтому совместно с нашим социальным партнером мы будем детально прорабатывать этот вопрос. Рассматриваются варианты удобной и достойной альтернативы: в ближайшей районной поликлинике либо специализированном медицинском центре за счет средств Минского моторного завода. Спектр услуг и обследований будет шире, а медицинское оборудование современнее".

Помимо этого, прорабатываются конкурентно-выгодные предложения добровольного страхования медицинских расходов, когда страховая компания возьмет на себя обязательства по организации и оплате медуслуг. Также наниматель обещает сохранить два врачебных здравпункта, чтобы у работников была возможность оперативно обратиться за медицинской помощью по месту работы.-0-

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