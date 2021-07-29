Гарантия надежности и долговечности

Так можно охарактеризовать качество продукции, которую выпускают на ОАО "Мекосан". Это предприятие, расположенное в Ивановском районе Брестчины, занимается производством специальных опрыскивателей сельскохозяйственных растений. Часть продукции уходит зарубежному потребителю, в том числе в страны Европейского союза. И с каждым годом этот показатель растет. Именно этот факт лучше всего говорит о качестве товара.

Путь к успеху

История ОАО "Мекосан" насчитывает более полувека. В 1967 году открылась небольшая ремонтно-механическая мастерская, спустя 17 лет на ее базе создали государственное предприятие "Ивановский завод санитарно-технических заготовок". Основное направление деятельности – изготовление разнообразных металлоконструкций. К своему нынешнему профилю ОАО "Мекосан" пришло только в 1992-м, когда специалисты освоили ремонт техники для аграриев и производство опрыскивателей сельскохозяйственных растений. Перед коллективом стояла по-настоящему сложная задача – приспособить образцы для работы в реальных климатических условиях. При этом опрыскиватели должны быть намного дешевле зарубежных аналогов. Задачу удалось выполнить с честью. С 1994 года предприятие в очередной раз реорганизовали и присвоили современное название.

Вот уже семь лет его возглавляет Павел Чешун. Руководитель молодой, однако благодаря ответственному подходу к делу и менеджерским способностям смог завоевать авторитет коллектива, вследствие чего организация продолжает динамично и качественно развиваться.

Павел Чешун

– Если говорить в целом, то специфика нашей работы сохранилась и по сей день, – рассказывает директор ОАО "Мекосан" Павел Чешун. – Предприятие производит опрыскиватели разных типов – прицепные, на колесных шасси, навесные, которые агрегатируются с тракторами класса 1,4 и 2.0. Также в нашем каталоге есть самоходные агрегаты. При этом потенциальные клиенты могут выбрать опрыскиватели в зависимости от объемов выполняемых работ и наличия техники, в сцепке с которой им предстоит работать. И, пожалуй, самый важный фактор, касающийся нашей продукции, заключается в том, что потребитель подбирает опрыскиватель исходя из своих финансовых возможностей.

Именно такой подход позволил ОАО "Мекосан" стать настоящим брендом в нашей стране, Российской Федерации и на других зарубежных рынках.

В целом самоходные и прицепные штанговые опрыскиватели – незаменимый помощник для аграриев. Они предназначены для химической защиты растений в полевых условиях. Прежде всего – от сорняков, вредителей и болезней путем обработки культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии.

– Опрыскиватели нашего производства позволяют с высокой точностью производить защиту сельскохозяйственных культур. Кроме этого, техника может осуществлять поверхностное внесение жидких минеральных удобрений и внекорневую подкормку. Агрегаты отличаются эффективностью. Опрыскивание происходит в короткие сроки, при этом минимизируя затраты, – поясняет Павел Чешун.

Ориентация на экспорт

За первое полугодие на ОАО "Мекосан" выпущено уже 60 опрыскивателей различной конфигурации – на 8 больше, чем за аналогичный период предыдущего. И это несмотря на проблемы, связанные с пандемией и введенными на ее фоне ограничениями. Немалый объем продукции идет на экспорт. Сейчас конъюнктура рынка такова, что основная часть поставок приходится на Литву. Несколько опрыскивателей поставлено в Российскую Федерацию.

– Это тот факт, который говорит о качестве нашей продукции. У зарубежного потребителя требования крайне высокие, и им необходимо строго соответствовать. Кроме прочего, экспортная составляющая позволяет нам крепко стоять на ногах и думать о дальнейшем развитии. Тем более что по соотношению цена/качество мы довольно конкурентоспособны, – говорит руководитель "Мекосана".

На европейский рынок, в частности литовский, предприятие вышло уже достаточно давно. В западных странах довольно высокие стандарты, прежде всего в аспекте обслуживания.

– Это важнее любых сертификатов и другой документации. Главное, чтобы на территории страны-экспортера присутствовал аккредитованный представитель производства. То есть человек, который занимается гарантийным и прочим сопровождением продукции, – подчеркивает руководитель.

Ежедневно над разработкой и изготовлением опрыскивателей и другой продукции кропотливо трудятся более 60 человек. Павел Чешун доволен: коллектив в ОАО "Мекосан" подобрался отличный.

– У нас настоящая команда опытных профессионалов, готовых выполнить любую поставленную задачу. Работники, занятые непосредственно на производстве, разделены на 4 бригады. Каждая отвечает за свой участок. Например, за проведение сварочных работ или сборку. На нашем предприятии сдельно-премиальная оплата труда. Это прямая мотивация для работника, что дает положительный результат, – отмечает директор ОАО "Мекосан".

Говоря о будущем предприятия, Павел Чешун отмечает: необходимо сохранить и развивать существующие рынки сбыта.

– Ведь именно от этого зависит наше благополучие в целом. Конечно, время сейчас непростое, однако это подстегивает работать эффективнее и лучше. Мы постоянно трудимся над усовершенствованием выпускаемой продукции, осваиваем ее новые виды и типы, применяя передовой опыт. Уверен, наш коллектив справится с любой задачей, – заключил руководитель предприятия.

Выноска: Качество международного уровня продукции ОАО "Мекосан" подтверждается постоянным участием в специализированных выставках. Такой подход, по мнению руководства, является одним из факторов успешности на зарубежных рынках. ОАО "Мекосан" гарантирует высокое качество продукции. Помимо двухгодичной гарантии, представители компании обеспечивают техническое обслуживание своей техники на протяжении шести лет. В штате предприятия имеется собственная сервисно-ремонтная служба.

Преимущества опрыскивателей ОАО "Мекосан"

Техника может работать со всеми типами пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, в виде как растворов и эмульсий, так и с жидкими комплексными удобрениями.

Правильная регулировка опрыскивателя дает точную дозировку вносимой жидкости, а высокий технический уровень и гарантированное качество изготовления агрегата обеспечивают несомненный успех обработки при экономном расходе раствора.

Полная гидрофицированная конструкция раскрытия и поднятия штанг, которая легко управляется из кабины трактора.

Опрыскиватели комплектуются оборудованием ведущих фирм Италии, Германии, США и оснащаются компьютерной техникой, что позволяет удобно и быстро регулировать процессы обработки.

Александр НОВОХРОСТ

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