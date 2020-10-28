Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных дворах для хранения велосипедов активно устанавливают специальные гаражи: с начала года открыто четыре конструкции на общую сумму более Br100 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Поднимать двухколесный транспорт на высокий этаж и искать ему место в квартире, тамбуре или на лоджии сейчас необязательно. Уже давно столичным жителям предлагают более удобный, альтернативный вариант - велогараж. С просьбой обустроить павильон для хранения велосипеда может обратиться любой желающий. Следует лишь прийти с обращением в администрацию своего района и быть готовыми вложиться материально. Также есть возможность выбрать наиболее удобный формат строения: это может быть отдельно стоящий объект либо пристройка к дому.

В основном работы по устройству велогаражей на придомовых территориях многоквартирных домов выполняются за счет внебюджетных средств: населения, субъектов хозяйствования, товариществ, собственников, жилищно-строительных потребительских кооперативов.

В столичных дворах к этому времени насчитывается 31 велогараж на 1 072 места.-0-