Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Первомайском РУВД Минска сегодня состоялся инструктаж сотрудников столичной милиции, несущих службу по охране общественного порядка в системе единой дислокации. В рамках гарнизонного развода прошли показательные выступления по отработке вводных задач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общегарнизонный инструктаж посвящен в том числе Дню Победы. Обычно такие мероприятия проводятся ежеквартально, иногда ежемесячно. Однако профессиональной подготовке сотрудников внимание уделяется во всех органах внутренних дел ежедневно. Такие мини-инструктажи, как сегодня, проводятся каждый день: отдается приказ перед заступлением на службу, работникам ставятся задачи, безусловно, отрабатываются и практические навыки", - рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

На торжественной церемонии наградили сотрудников, в том числе пострадавших при охране общественного порядка от противоправных действий граждан. Правоохранителям вручены государственные и ведомственные награды, благодарности Министерства внутренних дел, первые и очередные специальные звания сотрудникам ОВД. Кроме того, некоторые подразделения столичной милиции получили ключи от новых служебных транспортных средств - девяти микроавтобусов и пяти автобусов.

Выступает председатель Совета Республики Наталья Кочанова

"Я искренне рада поздравить вас с заслуженными наградами. Символично, что в эти светлые, праздничные дни, в преддверии Великой Победы, мы чествуем лучших сотрудников минской милиции. Я хочу выразить слова признательности и благодарности за этот труд, - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на церемонии награждения. - Вы те, кто ценой своей жизни сделал все, чтобы отстоять мир и спокойствие на нашей земле, вы люди чести и долга. Хочу заверить, что народ любит вас и уважает. Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел и их близким счастья, здоровья, благополучия, мира и согласия. Пусть служба всегда будет во благо нашей родины, суверенитета Беларуси и ее народа".

В мероприятии приняли участие помощник Президента - инспектор по Минску генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.-0-

Во время мероприятия

Новые микроавтобусы

Награды вручает помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев

Министр внутренних дел Иван Кубраков

Фото Максима Гучека