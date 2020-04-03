Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

3 апреля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Газету с подписью Президента вручил сегодня председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц ученику гимназии города Быхова Дмитрию Иванову, передает корреспондент БЕЛТА.

"15 марта Дмитрий стал участником торжественного вручения паспортов во Дворце Независимости в Минске. Ему выпала возможность пообщаться с Президентом и увидеть, где принимаются важные для нашей страны решения. Это незабываемое событие, которое останется в памяти на всю жизнь. И сегодня оно имеет свое продолжение, - отметил Леонид Заяц. - После встречи с Александром Лукашенко Дмитрий передал ему экземпляр гимназической газеты. И сегодня мне выпала честь передать эту газету Дмитрию с подписью Президента и добрыми пожеланиями от него: оставаться справедливым, правильным и быть достойным гражданином своей страны".

Леонид Заяц

Дмитрий Иванов - ученик 8 "А" класса. Он проявляет успехи не только в учебе: работает в редколлегии газеты "Гонг", которая посвящена жизни гимназии, и является командиром отряда юных инспекторов движения. Несколько лет назад Дмитрий принял участие в конкурсе "Свежий ветер", который проводил Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". Тогда быховский гимназист стал абсолютным победителем: первые места он занял в трех номинациях.

"Сегодня мы чествуем человека, который трудом и талантами заслужил высокую честь: представлять свою гимназию, город и всю Могилевскую область на высоком уровне. Хочется выразить благодарность родителям и педагогам, потому что это большой труд - вырастить и воспитать достойного и умного человека. Хочу поблагодарить и весь коллектив, который вместе с Дмитрием трудится над гимназической газетой. Высокая оценка главы государства - это заслуга каждого из вас. Сохраните и развивайте лучшие качества в себе", - подчеркнул Леонид Заяц.

Дмитрий, в свою очередь, поблагодарил всех, кто помогает ему в учебе и работе над газетой. "Я никогда не мог представить, что получу паспорт из рук Президента. А сегодня мне передали целое поздравление от него. Это говорит о том, что мечты сбываются. А то, что нашу работу оценил Александр Лукашенко, значит, что мы двигаемся в правильном направлении", - поделился Дмитрий.

Всего в ГУО "Гимназия г. Быхова" сейчас учатся 589 детей.-0-

Фото Олега Фойницкого