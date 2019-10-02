Газификация, дорога, детский сад - с какими вопросами обращались жители Минского района к Исаченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы газификации потребительских кооперативов, строительства подъездных путей к школе и возведения детского сада поднимались на личном приеме жителей Минского района, который провел сегодня председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору записались девять человек. Первым прозвучал вопрос газификации домов в деревне Новый двор. Председатель потребительского кооператива "Роговский газ" рассказал, что кооператив был создан в 2004 году, его участниками являются 83 человека. За время существования кооператива было разработано уже два проекта по газоснабжению, но за 15 лет газ так и не провели. Как пояснил генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия "Мингаз" Вадим Шолоник, кооператив был поставлен на очередь по газификации в 2011 году. Сейчас "Роговский газ" восьмой: в этом году выделены средства на два кооператива, в следующем планируется еще на четыре. "Чтобы провести газ на этот кооператив, необходимо Br769 тыс.: 30% из них должны заплатить люди, остальное за государством. Если из районного бюджета смогут выделить эту сумму, то в 2021 году можно было бы рассматривать объект", - пояснил он. Анатолий Исаченко поручил председателю Минского райисполкома Ивану Крупко проработать этот вопрос: детальнее изучить тему, поговорить с местными жителями, посчитать, сколько нужно средств. "Если все люди согласны на такие условия, то будем думать, как решить проблему. Постараемся помочь", - сказал он.

Также поднималась тема строительства детского сада в Острошицком Городке. Как рассказала местная жительница, в единственном в агрогородке детском саду не хватает мест на всех дошкольников. Новый сад обещали построить еще 15 лет назад, но он так и не появился. Начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич не согласилась с заявительницей. "Проектная мощность имеющегося детского сада составляет 110 детей, списочный состав - 157 человек. Средняя посещаемость с января по май 2019 года составила 89 детей, в летний период - 48. В предоставлении места в саду нуждаются 62 ребенка 2-3 лет и 35 - 3-5 лет. Строительство детского сада не требуется", - сказала она. В свою очередь губернатор отметил: в других населенных пунктах области есть и более острые проблемы с детскими садами, чем в Острошицком Городке, однако строительство жилья в агрогородке продолжается, поэтому в следующем или через год планируется начать проектирование садика.

Традиционно звучал вопрос строительства дороги. Жители деревни Лесковка попросили построить подъездные пути к школе, расположенной между Лесковкой и поселком Опытным. Дело в том, что многим детям приходится добираться до школы по лесополосе или по песчаной дороге, которую осенью размывает дождь. По пути нет фонарей, по самой дороге ездят машины, детям там небезопасно. Председатель Миноблисполкома поручил специалистам выехать на место, дополнительно изучить вопрос, сделать проект и, если это будет возможно, для начала построить пешеходную дорожку для детей, а потом - проложить гравийку. "Главное - делать на перспективу", - подчеркнул он.

Жители Гатово обратились насчет капитального ремонта многоэтажного жилого дома, который был построен в 1977 году и за все время ни разу не ремонтировался. В 2018-м капремонт наконец начали, но до конца так и не довели, плюс теперь капремонт не предусматривает утепления стен. Генеральный директор Жилищно-коммунального хозяйства Минской области Василий Шашок пояснил: утепление стен по закону за счет средств капитального ремонта не положено, но можно провести работы совместно: 50% - средства граждан, 50% - бюджет. Сумму можно выплачивать в течение 10 лет, в итоге платеж с квартиры в месяц составит около Br20. Анатолий Исаченко выслушал обе стороны и поручил весной завершить капитальный ремонт, а вопрос по утеплению решить совместно с жителями дома: провести собрание, объяснить, как будут проводить работы и сколько это будет стоить. Если люди будут согласны, вопрос будет решаться.

Житель Лесного обратился насчет выделения участка в агрогородке Черемуха для ведения крестьянско-фермерского хозяйства - он разводит кроликов. Свое дело начал еще в 2012 году, с тех пор неоднократно участвовал в выставках и ярмарках. Сейчас у него 300 голов: своего здания или участка под хозяйство нет, поэтому содержит их у знакомых в Гомельской и Гродненской областях. Анатолий Исаченко посоветовал составить бизнес-план и показать его специалистам. "Если все в порядке, то выделим участок в 52 га. Но при одном условии: земля должна обрабатываться", - отметил глава области.

Также поднимались вопросы водоснабжения индивидуальных домов, возобновления работы бани, установления границ земельных участков.-0-