ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 октября 2019
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:00 В Витебской области механик при закупке запчастей нанес госорганизации ущерб в Br53 тыс. Происшествия
19:34 Газификация, дорога, детский сад - с какими вопросами обращались жители Минского района к Исаченко Регионы
19:00 С благодарностью и любовью: Неделя матери пройдет в Беларуси с 8 по 14 октября Общество
18:58 Представлен логотип молодежного ЧМ по хоккею-2020 в дивизионе 1A в Минске Спорт
18:43 БУТБ будет развивать сотрудничество с ЕБРР Экономика
18:43 Дарья Борисевич квалифицировалась в полуфинал ЧМ по легкой атлетике на дистанции 1500 м Спорт
18:41 Каранкевич не исключает возможности поставки электроэнергии с БелАЭС в Украину Экономика
18:33 Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске Спорт
18:28 Главы государств СНГ в Ашхабаде рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом Политика
18:15 Беларусь и Латвия будут сотрудничать в сфере конкурентной политики и защиты прав потребителей Экономика
18:14 Под Минском восьмиклассница ушла в школу и пропала Происшествия
18:08 Более Br38 млн вложено в улучшение материальной базы школ Брестской области Регионы
18:00 20-летний нападающий "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин признан лучшим футболистом чемпионата Беларуси в сентябре Спорт
18:00 Госатомнадзор с начала года провел 262 контрольно-надзорных мероприятия на БелАЭС Общество
17:48 Алена Дубицкая вышла в финал соревнований в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
17:33 Ресурсно-образовательный центр планируется создать в Жодино при поддержке БГУИР Регионы
17:14 Белорусские предприятия привезли на Форум регионов в Житомир десятки образцов крупногабаритной техники Экономика
17:06 Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу Калейдоскоп
16:59 Страны ЕАЭС подписали протокол о перераспределении ввозных таможенных пошлин Экономика
16:52 В Витебске парень воровал телефоны и кошельки из больниц и детских садов Происшествия
16:48 Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко дисквалифицирован на 5 матчей Спорт
16:43 Телепередача "Что? Где? Когда?" в седьмой раз получила премию ТЭФИ В мире
16:33 Наблюдатели от СНГ мониторят формирование участковых избирательных комиссий Общество
16:19 Предприятия "Беллегпрома" увеличивают экспорт в ЕС и будут активнее работать с Китаем Экономика
16:12 Ярмарка региональных инициатив пройдет в Быхове 16 октября Регионы
16:09 Равков: учение "Щит Союза - 2019" показало способность Беларуси и РФ к полной слаженности действий Общество
16:00 КГК проводит в регионах горячие линии по закупкам у населения излишков продукции Общество
15:52 Опубликован список кандидатов в сенаторы от Минской области Политика
15:51 Выступление Мясниковича на открытии седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва Политика
15:47 Мясникович: задания завершающего пятилетку 2020 года будут очень напряженными Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
02 октября 2019, 19:34

Газификация, дорога, детский сад - с какими вопросами обращались жители Минского района к Исаченко

Анатолий Исаченко. Фото Миноблисполкома
Анатолий Исаченко. Фото Миноблисполкома

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы газификации потребительских кооперативов, строительства подъездных путей к школе и возведения детского сада поднимались на личном приеме жителей Минского района, который провел сегодня председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору записались девять человек. Первым прозвучал вопрос газификации домов в деревне Новый двор. Председатель потребительского кооператива "Роговский газ" рассказал, что кооператив был создан в 2004 году, его участниками являются 83 человека. За время существования кооператива было разработано уже два проекта по газоснабжению, но за 15 лет газ так и не провели. Как пояснил генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия "Мингаз" Вадим Шолоник, кооператив был поставлен на очередь по газификации в 2011 году. Сейчас "Роговский газ" восьмой: в этом году выделены средства на два кооператива, в следующем планируется еще на четыре. "Чтобы провести газ на этот кооператив, необходимо Br769 тыс.: 30% из них должны заплатить люди, остальное за государством. Если из районного бюджета смогут выделить эту сумму, то в 2021 году можно было бы рассматривать объект", - пояснил он. Анатолий Исаченко поручил председателю Минского райисполкома Ивану Крупко проработать этот вопрос: детальнее изучить тему, поговорить с местными жителями, посчитать, сколько нужно средств. "Если все люди согласны на такие условия, то будем думать, как решить проблему. Постараемся помочь", - сказал он.

Также поднималась тема строительства детского сада в Острошицком Городке. Как рассказала местная жительница, в единственном в агрогородке детском саду не хватает мест на всех дошкольников. Новый сад обещали построить еще 15 лет назад, но он так и не появился. Начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич не согласилась с заявительницей. "Проектная мощность имеющегося детского сада составляет 110 детей, списочный состав - 157 человек. Средняя посещаемость с января по май 2019 года составила 89 детей, в летний период - 48. В предоставлении места в саду нуждаются 62 ребенка 2-3 лет и 35 - 3-5 лет. Строительство детского сада не требуется", - сказала она. В свою очередь губернатор отметил: в других населенных пунктах области есть и более острые проблемы с детскими садами, чем в Острошицком Городке, однако строительство жилья в агрогородке продолжается, поэтому в следующем или через год планируется начать проектирование садика.

Традиционно звучал вопрос строительства дороги. Жители деревни Лесковка попросили построить подъездные пути к школе, расположенной между Лесковкой и поселком Опытным. Дело в том, что многим детям приходится добираться до школы по лесополосе или по песчаной дороге, которую осенью размывает дождь. По пути нет фонарей, по самой дороге ездят машины, детям там небезопасно. Председатель Миноблисполкома поручил специалистам выехать на место, дополнительно изучить вопрос, сделать проект и, если это будет возможно, для начала построить пешеходную дорожку для детей, а потом - проложить гравийку. "Главное - делать на перспективу", - подчеркнул он.

Жители Гатово обратились насчет капитального ремонта многоэтажного жилого дома, который был построен в 1977 году и за все время ни разу не ремонтировался. В 2018-м капремонт наконец начали, но до конца так и не довели, плюс теперь капремонт не предусматривает утепления стен. Генеральный директор Жилищно-коммунального хозяйства Минской области Василий Шашок пояснил: утепление стен по закону за счет средств капитального ремонта не положено, но можно провести работы совместно: 50% - средства граждан, 50% - бюджет. Сумму можно выплачивать в течение 10 лет, в итоге платеж с квартиры в месяц составит около Br20. Анатолий Исаченко выслушал обе стороны и поручил весной завершить капитальный ремонт, а вопрос по утеплению решить совместно с жителями дома: провести собрание, объяснить, как будут проводить работы и сколько это будет стоить. Если люди будут согласны, вопрос будет решаться.

Житель Лесного обратился насчет выделения участка в агрогородке Черемуха для ведения крестьянско-фермерского хозяйства - он разводит кроликов. Свое дело начал еще в 2012 году, с тех пор неоднократно участвовал в выставках и ярмарках. Сейчас у него 300 голов: своего здания или участка под хозяйство нет, поэтому содержит их у знакомых в Гомельской и Гродненской областях. Анатолий Исаченко посоветовал составить бизнес-план и показать его специалистам. "Если все в порядке, то выделим участок в 52 га. Но при одном условии: земля должна обрабатываться", - отметил глава области.

Также поднимались вопросы водоснабжения индивидуальных домов, возобновления работы бани, установления границ земельных участков.-0-

Теги
Исаченко Минская область обращения граждан
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более Br38 млн вложено в улучшение материальной базы школ Брестской области
Фото пресс-службы БГУИР Ресурсно-образовательный центр планируется создать в Жодино при поддержке БГУИР
Фото из архива Ярмарка региональных инициатив пройдет в Быхове 16 октября
Фото из архива Воспитанники детских домов семейного типа из Могилевской и Гродненской областей побывают на БелАЗе
Фото из архива Студенческий форум в Витебске соберет средства для помощи детям
Фото из архива Плановые лесовосстановительные работы ведутся вдоль МКАД в районе Куропат
Главное
Во время заседания Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги
Андрейченко: интеграция не самоцель, а инструмент достижения роста благосостояния людей
БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности - Каранкевич
Инновационный сервис в сфере международных расчетов первым в стране запустил Белинвестбанк
Топ-новости
Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран - Мясникович
Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева
В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе
КГК проводит в регионах горячие линии по закупкам у населения излишков продукции
Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков
Под Минском восьмиклассница ушла в школу и пропала
Полномочия Совета ЕЭК в сфере прослеживаемости товаров расширены
Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве
Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере
Колл-центр по переписи населения заработал в Беларуси
Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве
Равков: учение "Щит Союза - 2019" показало способность Беларуси и РФ к полной слаженности действий
ФОТОФАКТ: Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" открылась в Минске
Представлен логотип молодежного ЧМ по хоккею-2020 в дивизионе 1A в Минске
Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.