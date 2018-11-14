Газомоторный комбайн "Гомсельмаша" испытают в Иркутской области

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Газомоторный зерноуборочный комбайн ОАО "Гомсельмаш" "Палессе GS4118K" пройдет испытания в Иркутской области в 2019 году. Это предусмотрено соглашением между Министерством сельского хозяйства российского региона и белорусским заводом, которое подписано сегодня в Бресте на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению губернатора мы проработали вопрос по использованию сельхозтехники на газомоторном топливе. Такие испытания, производственные и промышленные, уже прошли в Беларуси и Татарстане. Конечно, в этом вопросе есть много тонкостей, нюансов, связанных с поставкой газа, обеспечением своевременной газозаправки и так далее. Но мы договорились, определили хозяйство, которое обладает необходимой инфраструктурой и находится вблизи газозаправочной станции. Поэтому в следующем году проведем испытания комбайна "Палессе" на газомоторном топливе. На основе этих испытаний сделаем расчет экономической целесообразности использования такой техники", - пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По его словам, ожидается увеличение поставок в российский регион белорусских тракторов. "В прошлом году в регион было поставлено 126 тракторов из Беларуси. Это на 15% больше к уровню 2016 года. Сейчас у нас идет реализация грантов по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. По сути, наши основные потребители - это как раз КФХ, которые по большей части приобретают трактора именно белорусского производства. Соответственно это даст толчок к увеличению объемов поставок техники", - сказал министр. В целом на территории Иркутской области эксплуатируется 2026 тракторов белорусского производства. Удельный вес белорусской техники составляет 53%.

Агропромышленный сектор является весьма перспективным направлением двустороннего сотрудничества, считает Илья Сумароков. Со следующего года в Иркутской области начнет действовать отдельная программа по строительству и модернизации молочно-товарных ферм. У белорусских производителей стойлового и доильного оборудования есть реальная возможность нарастить поставки своей продукции в Приангарье.

Также прорабатывается вопрос поставки в российский регион и возможной последующей сборки зерносушильных комплексов компании "Амкодор" и ОАО "Брестсельмаш". "Конечно, есть определенное преимущество белорусского оборудования. Единственное препятствие - большое плечо доставки, транспортные расходы, - заметил региональный министр. - На следующий год прорабатываем возможность выделения отдельных централизованных субсидий на приобретение именно зерносушильных комплексов. Без них мы имеем большие потери урожая. Поэтому эксклюзивные меры поддержки сельхозпроизводителей, которые планируются в следующем году, также будут способствовать увеличению поставок белорусского оборудования".

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что в 2017 году завод "Брестсельмаш" подписал соглашение с ОАО "Облагроснаб" в Иркутске о создании совместного производства. "В настоящее время российской компанией произведена закупка необходимого оборудования, подготовлен цех, проведено обучение специалистов, заключен договор по организации пилотной поставки зерносушильного комплекса. Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшней встречи, позволят продолжить конструктивное взаимодействие и в этой сфере", - сказал председатель облисполкома.-0-