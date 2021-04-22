Газоснабжение в районе улицы Уборевича полностью восстановлено

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийные службы УП "Мингаз" полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. К настоящему моменту подача газа возобновлена, ведутся пусконаладочные работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в 21.15 в МЧС поступило сообщение о повреждении водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм. В результате размытия и обрушения грунта был поврежден газопровод среднего давления диаметром 32 мм.

В устранении аварии в течение минувшей ночи было задействовано три бригады аварийной службы УП "Мингаз". Сделано все необходимое, чтобы максимально оперативно локализовать и ликвидировать выход газа и провести ремонтно-восстановительные работы.-0-