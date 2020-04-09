Где сливаются Муха и Вец...

Пружанский район - один из самых сельскохозяйственных на Брестчине. Аграрную отрасль здесь представляют 15 хозяйств. Однако это не мешает региону добиваться успехов в промышленности, спорте и культуре. О том, что сделано и что стоит сегодня на повестке дня, поговорили с председателем райисполкома Юрием Бисуном.

- Весна в этом году позволила раньше обычных сроков вывести технику в поля. Можно ли уже говорить о первых результатах посевной-2020?

- Подготовку к весенней посевной хозяйства района начали сразу после завершения осенних полевых работ. Как говорится, как посеем, так и пожнем. Предполагая, что весна может быть ранней, мы предприняли все меры по готовности техники раньше обычных сроков. Аномально теплые погодные условия в конце февраля - первой декаде марта сыграли нам на руку: прогревался пахотный слой почвы. Но из-за бесснежной зимы главной задачей стало сохранение влаги в земле, запас которой был значительно снижен.

Сев яровых в текущем году в районе начат примерно на две недели раньше, чем в прошлом. Первой культурой по традиции стал овес, для возделывания которого отведено 850 гектаров. Сейчас картина складывается таким образом, что из-за нестабильной температуры воздуха и почвы приходится сдерживать проведение сева. Но все же посевную ранних яровых зернобобовых культур думаем завершить в кратчайшие сроки. Посеяно 71% от планируемой площади.

Надо сказать, что аграрии Пружанщины производят порядка 11% валовой продукции сельского хозяйства в общеобластном объеме. Мы гордимся тем, что наш район занимает ведущие позиции по валовому производству зерна, маслосемян рапса, льноволокна, сахарной свеклы, картофеля, молока и мяса. В 2019 году Пружанский район первым в республике намолотил 100 тыс. тонн зерновых, финишировав на втором месте в области.

- Нельзя не отметить, как активно в районе идет строительство жилья…

- Действительно, строителями Пружанщины за прошедшие пять лет проделана колоссальная работа. Объем строительно-монтажных работ, выполненных за пятилетку, составляет - 136,3 млн рублей. В эксплуатацию введено почти 68 тыс. кв. метров жилья. В прошлом году построили два 40-квартирных дома в Пружанах и г. п. Ружаны. Всего возведено почти 16 тыс. кв. метров жилья, из которого 57,5% - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В планах на этот год - построить в райцентре два 38-квартирных дома (13 тыс. кв. м). Также введем в эксплуатацию второй детский дом семейного типа на 10 детей. Первый подобный объект открыли в октябре 2018 года.

- Что можете сказать об успехах промышленного сектора?

- Промышленность района представлена девятью предприятиями. В их числе: ОАО "Пружанский молочный комбинат", СООО "Данон Пружаны", ОАО "Пружанский льнозавод", ОАО "Пружанский завод радиодеталей" и т. д.

Основное направление развития молочной отрасли - наращивание объемов производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью, в первую очередь - полутвердых сыров. Надо сказать, что 10,5% сыров, произведенных в Брестской области, выпущено нашим молочным комбинатом. Увеличение объемов производства сыра влечет за собой увеличение объемов вторичных ресурсов - молочной сыворотки. С 2018-го ведется реконструкция цеха по выпуску сухих молочных продуктов. С вводом его в эксплуатацию вся получаемая в процессе производства подсырная сыворотка будет полностью перерабатываться на собственных мощностях.

Если говорить об экспорте товаров, то в прошлом году он составил более 71 млн долларов. Продукция из Пружанского района поставляется в 26 стран мира, в том числе в Австрию, Испанию, Сербию, Малайзию, Вьетнам, Марокко.

- За прошлый год в районе зарегистрировано 118 индивидуальных предпринимателей и 13 частных предприятий. Малый бизнес пришел в село?

- Ставку на малый бизнес делаем буквально во всех сферах экономической деятельности района. Например, в январе 2019 года зарегистрировано ООО "Ружанская мебельная компания". Конкурентоспособная продукция производится на современном оборудовании и пользуется спросом как в нашей стране, так и за ее пределами.

Ведется работа по созданию новых предприятий на базе неиспользуемого имущества бывших военных городков. Приведу всего несколько примеров их успешной работы. ООО "Экологические материалы" реализован инвестиционный проект и создано производство нетканых текстильных материалов на базе бывшего военного городка Оранчицы. ЧП "Эколеспродукт", ООО "Купеко", работающие на базе бывшего военного городка Куплин, занимаются переработкой и консервированием фруктов и овощей.

- Несмотря на положительные результаты, есть над чем еще работать?

- Безусловно. Пока не вовлечены в хозяйственный оборот залежи полезных ископаемых - глин, песков. Не в полной мере задействованы возможности получения доходов от использования земель лесного фонда и ресурсов леса, в том числе от заготовки продукции побочного пользования, а также продукции мелкотоварного производства личных подсобных хозяйств.

Недостаточно загружены и недоиспользуются введенные в последние годы такие объекты социальной инфраструктуры, как ледовый и водный дворцы, исторический и природный потенциал района для привлечения туристов также задействован не полностью.

- Кстати, о туризме. А какие достопримечательности вы бы порекомендовали посетить гостям района?

- Визитной карточкой нашего региона по праву считается Ружанский дворцовый комплекс магнатского рода Сапег Настоящий белорусский Версаль. Там работает музей, который ежегодно посещает все большее количество туристов. В 2019 году - почти 20 тыс. человек, из них более 4 тыс. - иностранные граждане.

Ружаны - это маленький музей под открытым небом. Здесь на одной площади можно увидеть костел Пресвятой Троицы, церковь Святых Апостолов Петра и Павла, построенные в XVII веке, и монастырь базилиан XVIII века.

Уникальным памятником архитектуры XIX века является музей-усадьба "Пружанский палацик".

В агрогородке Лысково сохранились монастырь миссионеров: костел и жилой корпус, построенные в XVIII веке, и деревянная церковь Рождества Богородицы.

В сосновом лесу Ружанской пущи, на берегу живописного озера Паперня и реки Зельвянка расположен санаторий "Ружанский", в котором созданы комфортные условия для отдыха и оздоровления взрослых и детей.

Задачи на 2020-й:

- возведение пеллетного завода на территории бывшего военного городка в Слобудке;

- ремонт и реконструкция учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также животноводческих объектов в хозяйствах района;

- ввод в эксплуатацию 13 тыс. кв. м жилья;

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием в школе №1 Пружан.

Марина Мануйлик, газета 7 Дней