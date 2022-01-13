Где в столице можно окунуться в прорубь на Крещение

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оборудуют семь мест для безопасного купания на Крещение. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист Минской городской организации ОСВОД Анна Киселева.

"В Крещенских купаниях ежегодно принимает участие несколько сотен человек. Безопасно окунуться в священную прорубь в Минске в этом году можно на семи площадках", - рассказала Анна Киселева.

Столичные купели откроются 18 января в 18.00. На станции "Дрозды" (Минск, ул.Веснинка, 2а) организуют праздничное мероприятие, во время которого представители церкви проведут обряд освящения проруби. Купели с лестницами и безопасными подходами также появятся на станциях "Вяча" (Минский район, д.Пильница), "Заславль-1" (Минский район, Минское море, д.Заречье), "Комсомольское озеро" (Минск, ул.Прогрессивная, 29а), "Криница" (Минский район, д.Заречье), "Птичь" (Минский район, д.Волковичи), "Цнянская" (Минск, ул.Кольцова). Каждый пункт будет декорирован, в некоторых местах купели украсят декоративной подсветкой и фотозонами.

Рядом с организованными местами установят женские и мужские раздевалки, отапливаемые палатки, точки с горячим чаем и солдатской кашей. Будет работать и выездная торговля. Сотрудники ОСВОД расскажут о правилах безопасности, организуют дежурство, чтобы при необходимости мгновенно прийти на помощь. На каждой станции также будут находиться бригады врачей.

Желающим окунуться в ледяную купель необходимо иметь при себе теплый халат с капюшоном, сланцы и полотенце.

Принять участие в обряде можно будет до 19 января включительно.-0-