Гендиректор холдинга: счастливая семья - основа сильного государства

24 февраля, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Счастливая семья - основа сильного государства. Такое мнение высказал генеральный директор холдинга "Группа компаний Протос" Николай Сыса во время встречи с трудовым коллективом по итогам VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание, куда я был избран делегатом, задало тон дальнейшему развитию не только Беларуси в целом, но и нашему предприятию. И один из важнейших аспектов развития, на мой взгляд, - это счастливая семья. Ведь в это понятие входит стабильная работа, достойная заработная плата, доступное жилье, профессиональное здравоохранение и образование. И, без сомнения, развиваться такая семья должна в спокойной и мирной стране. И если мы обеспечим людей всем этим, мы создадим прочный и надежный фундамент для сильной страны, - отметил во время общения с коллективом Николай Сыса. - Важно не только говорить об этом, но и на деле создавать все это. Необходимо не искать причины, почему не получилось что-то, нужно искать возможности выполнить поставленные задачи. И, конечно, мы будем работать в той сфере, которая нам доступна - мы продолжим развивать свое предприятие, обеспечивать людей работой и достойной заработной платой. И в этом я вижу свою главную задачу. Но нужна отдача и от коллектива".

Холдинг "Группа компаний Протос" с 1992 года занимается производством металлоконструкций разного назначения. "Беларусь до 2014 года закупала металлические мостовые конструкции за рубежом. Нам была поставлена задача наладить такое производство в Республике Беларусь. С того же года мы начали производить такие конструкции. Сегодня наши мосты и металлоконструкции можно найти в разных уголках страны. А с 2020 года мы стали изготавливать и поставлять металлические мостовые конструкции в Российскую Федерацию. Сейчас в наших цехах делают мост, который позже будет смонтирован в Москве. Мы стараемся идти в ногу со временем, и для этого важно развивать и коллектив, и техническую составляющую нашего предприятия", - отметил генеральный директор.

С начала этой недели на предприятии идет наладка уникального для Беларуси и стран СНГ оборудования. "В этом году мы приобрели и уже запустили в работу станки производства Италии и Германии. Сейчас идет наладка нового станка из Южной Кореи. На данный момент в странах СНГ это уникальная единица пакетного сверления. Пока таких больше нигде нет. Это автоматизированное и высокотехнологичное оборудование, которое исключает человеческий фактор на данном этапе работы. От точности расположения отверстий на металлических конструкциях зависит безопасность будущего сооружения, в данном случае - мостов. Для нас важно быть прогрессивным и современным производством, качество и безопасность наших изделий стоит на первом месте", - отметил Николай Сыса.

Сейчас на предприятии трудится порядка 370 человек. Средний возраст - 35 лет. "У нас много молодых ребят. И что важно, на рабочих специальностях у нас трудятся люди в основном со среднетехническим и высшим образованием. Современное оборудование требует определенных навыков и знаний. И конечно же, нельзя обойти стороной вопросы заработной платы на предприятии. Квалифицированный сварщик зарабатывает в смену около Br200. Ответственный подход каждого работника, соблюдение всех технологических процессов, высокая мотивированность сотрудников - все это позволяет нам сегодня быть на лидирующих позициях рынка металлоконструкций", - подытожил Николай Сыса.-0-

Производство мостовых конструкций в цехах холдинга "Группа компаний Протос"

Генеральный директор холдинга "Группа компаний Протос" Николай Сыса

Фото Олега Фойницкого