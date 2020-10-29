Гендиректор: коллектив "Гродно Азота" на рабочих местах, все техпроцессы под контролем

ОАО "Гродно Азот". Фото из архива
29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродно Азот" работает в штатном режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.
"Предприятие работает в штатном режиме, все техпроцессы находятся под контролем", - подчеркнул Игорь Бобырь.
Он отметил, что коллектив предприятия находится на рабочих местах. Определенные коррективы внес коронавирус, о том, что и на заводе есть заболевшие, здесь не скрывают. Работа организована в том числе с учетом соблюдения противоэпидемических мер.-0-