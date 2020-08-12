Гендиректор "Мостовдрева": уличные протесты - не наш путь

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "Мостовдрев" Сергей Ососов высказался против уличных протестов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим жить в мирной стране, чтобы наши дети и внуки росли в счастье и достатке, чтобы Беларусь и дальше оставалась островком спокойствия, уюта и благополучия. У нас есть работа и уверенность в завтрашнем дне. Мы выбрали стабильность и спокойную жизнь. Просим уважать наше мнение, не толкать наших детей на преступления, не сеять смуту и раздор. Мы с уважением относимся к разным точкам зрения, но считаем, что уличные протесты - это не наш путь. Они не помогают решать вопросы, а только делят общество на своих и чужих", - сказал Сергей Ососов.

Гендиректор подчеркнул, что благодаря поддержке государства деревообрабатывающая отрасль приобрела новую жизнь, в том числе и ОАО "Мостовдрев". "За последние годы были модернизированы все основные производства, построен новый завод, который успешно работает и выпускает качественную продукцию. Улучшились условия труда работников, повысилась заработная плата, которая своевременно выплачивается. Предприятие продолжает развиваться, строится новый цех, закупается новое современное оборудование", - отметил он.-0-