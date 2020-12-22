Гендиректор МТЗ подарил Шумилинской районной гимназии сертификат на оборудование для трактора

22 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня генеральный директор МТЗ Виталий Вовк побывал в Шумилинской районной гимназии и подарил учреждению образования сертификат на навесное оборудование для трактора, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор гимназии Лариса Молодечкина.

Почетные гости, в числе которых был генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, посетили Шумилинскую районную гимназию. Давние друзья учреждения образования привезли гимназистам подарки в преддверии Нового года. "Для нас это очень значимое событие. Виталий Вовк вручил сертификат на приобретение навесного оборудования для трактора, который у нас есть. Это тоже подарок МТЗ", - рассказала Лариса Молодечкина.

Это не единственный предновогодний подарок завода Шумилинской гимназии. Гости вручили каждому гимназисту сладкие подарки и сувенирную продукцию с логотипом МТЗ. Также для нужд учреждения образования подарили сертификат на Br7 тыс. "Нам нужна косилка, почвофреза и картофелекопалка. Купим что-то одно из этого, на что хватит средств", - добавила руководитель гимназии.

Дружба заводчан и шумилинских школьников зародилась 5 лет назад, когда Лариса Молодечкина прислала руководству предприятия письмо с просьбой подарить мини-трактор. "Мы были согласны на любую экспериментальную модель. Нам хватило бы и маленького трактора. При гимназии есть свое подсобное хозяйство, и обрабатывать участок вручную было тяжело. Когда мы уже забыли о том письме, с нами неожиданно связалось руководство завода, чтобы уточнить, какую модель нам подарят", - поделилась директор гимназии.

Коллектив МТЗ уже не раз приглашал шумилинских гимназистов на новогодний концерт, который традиционно проходит прямо в производственном цеху. "Впечатлений ребятам хватает на год вперед. Перед поездкой на МТЗ устраивается целый конкурс среди лучших учеников гимназии. Для мальчиков и девочек посещение такого необычного праздника - один из стимулов выходить в лидеры по учебе и быть активным участником различных мероприятий в гимназии", - отметила Лариса Молодечкина. В этом году из-за пандемии увлекательная поездка отменилась. Но визит почетных гостей стал подарком для учеников и педколлектива.-0-