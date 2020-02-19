Гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики среди лучших руководителей области по итогам 2019 года

19 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2019 года генеральный директор ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анна Норкус вошла в число победителей традиционного конкурса на присвоение почетного звания "Лучший руководитель года", проводимого Витебским областным союзом нанимателей (ВОСН), сообщил корреспонденту БЕЛТА его председатель Владимир Туравинов.

Всего в число лучших руководителей вошли директора 12 предприятий и организаций из Витебска, Новополоцка, Витебского, Полоцкого, Докшицкого и Городокского районов. Это Сергей Балабаев (СООО "Ланатэкс", Городокский район), Валерий Березин (Витебская дистанция электроснабжения Витебского отделения БЖД), Павел Гербулов (филиал "Полоцкое производственное управление УП "Витебскоблгаз"), Сергей Иванов (ЧПУП "Полимерконструкция"), Адам Коноплич (РУПАД "Витебскавтодор"), Сергей Марцинкевич (ПУП "Витебская лесопилка"), Николай Русак (филиал "Витебские электрические сети РУП "Витебскэнерго"), Владимир Роговнев (ООО "Юджэн", Новополоцк), Анатолий Сивко (ОАО "Бегомльский завод "Ветразь"), Анатолий Щастный (Витебский государственный медицинский университет), Владимир Яцкевич (УПП "Полоцкий молочный завод").

Также подведены итоги конкурсов на присвоение почетных званий "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший научный разработчик". Среди специалистов конструкторских подразделений предприятий Витебской области лучшими признаны главный конструктор ОАО "Оршанский инструментальный завод" Дмитрий Матюк и инженер-конструктор ЧП "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" Евгений Медведев, который разработал модель мусоровоза с оригинальными характеристиками. Их производство освоено на "Витебских подъемниках" в текущем году. Дмитрий Матюк удостоен награды за разработку специального инструмента и технологической оснастки по госпрограмме импортозамещения, внедрение передовых решений при разработке новых видов продукции.

Лучшим среди научных работников признан доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой патологической анатомии и гистологии Витебской государственной академии ветеринарной медицины Игорь Громов. Так отмечены успехи ученого в разработке и внедрении в производство новых отечественных биологических препаратов для профилактики инфекционных болезней птиц и ряд других достижений в ветеринарной науке.

Конкурсы на присвоение почетных званий проводятся для стимулирования повышения деловой квалификации и профессионализма директорского корпуса, а также повышения престижа научных и инженерных профессий, стимулирования инициативы научных сотрудников и инженерно-технических работников на разработку и внедрение инноваций. Одним из важных критериев при определении лауреатов среди директорского корпуса является организация работы на предприятиях с молодыми специалистами, по целевой подготовке кадрового резерва.

Витебский областной союз нанимателей учрежден в 1999 году. Сегодня некоммерческое партнерство объединяет свыше 400 предприятий и организаций реального сектора экономики.-0-