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24 ноября 2020, 12:16

Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев

Фото из архива
Фото из архива

Кто из нас не радовался победам белорусских спортсменов на международной арене. Наверное, каждого переполняла гордость от чувства сопричастности, когда над спортивным Олимпом поднимали государственный флаг. О выдающихся спортивных достижениях знает весь мир, о том, что стоит за победой, - пожалуй, сам спортсмен, его тренер, да узкий круг специалистов. В Брестской области в подготовке будущих олимпийцев не последнюю роль играет научная составляющая, которую обеспечивают областной диспансер спортивной медицины и Полесский государственный университет. Сейчас здесь работают над очередным совместным научным проектом, где в плоскости интересов специалистов находятся генетические особенности перспективных мальчиков и девочек.

Рабочее название новой программы - "Разработка и внедрение методических подходов оценки функциональной подготовленности спортсменов 12-14 лет на основе результатов комплексного междисциплинарного обследования". Фактически речь идет о целенаправленной подготовке детей к поступлению в училища олимпийского резерва. Исследованиями планируется охватить 200 учащихся с акцентом на районную сеть спортивных школ области.

"Проект ориентирован на педагогическую профилактику. Например, ребенок еще не дорос до УОР, но педагоги уже могут отследить динамику его развития, соответствуют ли ожидания тренера тем квалификационным нормативам в будущем, которые предъявляет спорт. Коллеги из ПолесГУ оценивают медико-психологическую, координационную составляющую, мы - общее состояние здоровья. Чтобы, если есть какое-то нарушение у ребенка, подкорректировать это на начальном этапе, еще на уровне районного звена", - пояснил задачу главный врач областного диспансера спортивной медицины Сергей Евдолюк.

"На основании результатов обследования педагогам будут даны рекомендации, как правильно укреплять мышцы детей, развивать координационные способности, двигательные и другие качества. Причем задача заключается не только в целенаправленной подготовке детей, но и их сохранности, чтобы тренеры не требовали от них результата здесь и сейчас", - дополнил проректор по научной работе ПолесГУ, доктор медицинских наук, профессор Николай Кручинский.

Региональной спортивной науке не придется начинать с нуля. Новый проект, который инициировало управление спорта и туризма облисполкома, является продолжением ранее начатой работы по своеобразной генетической селекции спортсменов. За время реализации двух предыдущих проектов, которые финансировались из инновационного фонда Брестского облисполкома, создана определенная база данных учащихся, рекомендованных к зачислению в спортклассы. Теперь планируется расширить круг исследований, когда в орбиту профессиональных интересов команды медиков и ученых попадут не только гребцы и пловцы, как это было раньше, но и представители других видов спорта.

"Все говорят о медалях. Наша же задача - сохранить здоровье спортсмена, подвести его к этим медалям. Причем подвести многих, чтобы они дышали друг другу в затылок. Мы работаем, можно сказать, от спортивной колыбели, чтобы провести юниора через все этапы становления и развития и подарить его большому спорту", - подчеркнул Сергей Евдолюк.

Два учреждения - образования и здравоохранения - плодотворно сотрудничают уже не первый год. Спортивной наукой в ПолесГУ вплотную занялись с 2009 года - практически сразу после открытия факультета организации здорового образа жизни. Спустя несколько лет обеспечение подготовки спортсменов в плавательных и гребных видах спорта было закреплено за вузом указом Президента. Университет располагает солидной материально-технической базой, двумя отраслевыми лабораториями, которые задействованы в работе по спортивно-медицинской проблематике. Специалисты из Пинска входят в состав многих комплексных научных групп, в том числе по плаванию, видам гребли, синхронному плаванию, которые привлекаются к работе с национальными командами.

Задачи специалистов областного диспансера спортивной медицины до сравнительно недавнего времени сводились к простому осмотру спортсменов. Возможности и функции учреждения существенно возросли, когда в 2009 году в Бресте рядом с Дворцом водных видов спорта построили и новое здание для диспансера, оснастив его современным оборудованием. Такая аппаратура не должна простаивать, решили в области. Итогом поисков и обсуждения идей стал первый совместный проект по молекулярно-генетическому тестированию детей на пригодность к спорту - "Создание научно-практического молекулярно-генетического центра Брестской области по оценке состояния спортивной составляющей". Были обследованы 250 воспитанников Пинской СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта, а также Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта и областного ЦОР по гребле. По признанию собеседников, выводы, к которым они пришли, поменяли их воззрения на селекцию спортсменов. Оказалось, что между генотипом человека и тем видом спорта, которым он занимается, нет прямой связи. Есть потенциал, эффективность реализации которого зависит от множества различных факторов. Применительно к спорту в значительной степени это влияние окружающей среды и (особенно) тренера.

"Наша система подразумевает прямую зависимость зарплаты тренера от результатов, которые показывают его спортсмены. Поэтому уже в детско-юношеском спорте происходит то, что мы называем форсированием подготовки. То есть тренер заинтересован в том, чтобы спортсмены показывали результаты сегодня и завтра. В таком ключе получается, что перспективные в детско-юношеском и молодежном спорте мальчики и девочки к тому возрасту, когда они потенциально могут уже войти в национальные команды, во взрослый спорт, оказываются в определенной степени выжатыми. Это проблема не только наша. Об этом говорят и в других странах. Норвежцы, к примеру, вообще законодательно запретили раннюю специализацию спортсменов до 14 лет, небезосновательно считая, что это приводит к более раннему травматизму и синдрому выгорания", - делится Николай Кручинский.

На основании оценки генетической индивидуальности спортсменов ученые создали систему управления тренировками, вывели так называемые модельные характеристики и выдали рекомендации тренерам. Условно учащиеся были разделены на две подгруппы - тех, кто может дать результат здесь и сейчас, и тех, кто "выстрелит" немного позже, но гарантированно. Например, именно ко второй подгруппе тогда отнесли восходящую ныне звезду белорусского плавания, чемпионку Европы и мастера спорта международного класса Анастасию Шкурдай. К своим 17 годам юная пловчиха из Бреста уже побила не один национальный рекорд, а недавно и мировой юниорский, и завоевала лицензию на участие в летней Олимпиаде в Токио.

Второй достаточно яркий пример из этой подгруппы - сверстник и земляк Насти Егор Канцер. Этой весной брестский пловец выиграл стайерскую дистанцию в 1500 м на республиканских соревнованиях, обогнав даже спортсменов, которые по своим спортивным званиям гораздо выше.

"В этом проекте вырисовалось новое направление, - продолжает Сегей Евдолюк. - Оказывается, травматизм тоже генетически зависим. А для спортсмена каждая травма может быть фатальной, потому что она нарушает то тонкое, что формирует в нем чемпиона. В значительной степени эта проблема связана с дефицитом витамина Д. Для кого-то это существенно, а кто-то переносит его недостаток неплохо - все опять же зависит от генотипа и того, что в человеке заложено природой".

На более глубокое изучение вопроса направлен следующий проект - "Разработка и внедрение методики оценки и коррекции нарушений метаболизма костной ткани у спортсменов юниорского и молодежного возраста на основе комплексного междисциплинарного обследования". На проведение новых исследований областной инвестиционный фонд выделил Br176 тыс. Исследованиями были охвачены 60 детей - поровну мальчиков и девочек в возрасте 14-15 лет, которые занимаются скоростно-силовыми видами спорта. Сейчас команда специалистов завершает обработку данных, задействовав для этого весь научный ресурс университета и диспансера. Результаты получаются довольно любопытные. Оказалось, что снижение концентрации витамина Д более выражено у тех учащихся, которые занимаются в спортивном зале. И, наоборот, более благоприятная картина у детей, тренировки которых проходят на открытом воздухе.

"На основании данных по генетике мы выделили группу детей с так называемым скомпрометированным генотипом - то есть тех, кто потенциально подвержен изменениям в костной ткани. Причем прием только витамина Д не всегда приводит к тому, что в этой ситуации метаболизм поправится. Нередко требуется несколько других (например, витамин К2), с которыми витамин Д вступает во взаимодействие", - продолжил Николай Кручинский.

В группе риска, которая составила 10% от общего числа обследованных ребят, оказались преимущественно девочки. Для них и других спортсменов были разработаны методические рекомендации, которые касаются тренировочного процесса (распределение нагрузки, ее интенсивность, сложность). То же касается стратегии питания. Оказалось, просто скорректировав уровень витамина Д и кальция в крови, можно сразу снизить травматизм спортсменов примерно на треть.

По словам собеседников, результаты реализованных научных проектов вызвали большой интерес на научных конференциях в Эстонии и Швеции. Что же касается нового проекта, то он сейчас проходит ведомственную экспертизу в Брестском облисполкоме. Следующий этап - экспертиза в Государственном комитете по науке и технологиям, где авторам проекта также придется защитить научную обоснованность и новизну разработки. "Мы очень надеемся, что проект получит финансирование и в следующем году сможем приступить к новым исследованиям", - озвучил общие ожидания главврач диспансера.

Примечательно, что особняком в сфере профессиональных интересов команды специалистов стоит Ивановский район. Как оказалось, именно уроженцы здешних мест сейчас составляют костяк группы бегунов на выносливость в национальной команде. Хорошие результаты демонстрируют также метатели. Этот район Брестской области то ли в шутку, то ли всерьез уже называют кузницей кадров легкоатлетов. Ученым еще предстоит изучить этот любопытный феномен и подвести под него научную базу.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-

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Брестская область генетика спорт
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