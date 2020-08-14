Генпланы развития Смолевичей, Руденска и Фаниполя представят для общественного обсуждения

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральные планы развития городов-спутников Минска - Смолевичей, Руденска и Фаниполя - вскоре будут представлены для общественного обсуждения. Об этом сообщил журналистам директор научно-проектного РУП "Белниипградостроительства" Александр Хижняк по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Хижняка, разработчики генпланов проинформировали Президента о реализации его поручений по актуализации генеральных планов городов-спутников Смолевичи, Руденск и Фаниполь. "Мы завершили разработку этих проектов, они готовы к прохождению общественных обсуждений, экспертиз, согласований и к представлению главе государства для утверждения", - сказал он.

Особенность генеральных планов развития этих городов в том, что акцент сделан не только на жилищном строительстве, но и на создании условий для трудоустройства жителей. Так, генплан Смолевичей разработан в связке с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень", который расположен недалеко и где будут рабочие места для жителей города.

Что касается Руденска, то рядом с ним реализуется крупный инвестиционный проект Белорусской национальной биотехнологической корпорации. "В градостроительном проекте принято решение о формировании промышленного парка "Руденск" на территориях, непосредственно прилегающих к площадке БНБК", - отметил директор предприятия.

В Фаниполе, согласно генплану, будет активно развиваться территория свободной экономической зоны "Минск".

Генеральные планы остальных городов-спутников планируется актуализировать в 2021 году.-0-