Генпрокуратура передала музею истории ВОВ вещественные доказательства по уголовному делу о геноциде

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура передала представителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на хранение для наполнения музейных экспозиций вещественные доказательства, добытые в ходе следственных действий по уголовному делу о геноциде, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего Генпрокуратура передала 97 предметов. Это личные вещи, гильзы, предметы одежды, посуды, монеты, часы и прочее. Все они получены в результате следственных действий, проведенных Генпрокуратурой осенью 2021 года в урочище Уручье. Здесь, по имеющейся на сегодня информации, захоронено более 38 тыс. жертв - мирных жителей, военнопленных.

Как отметил руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде - начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, работа в этом направлении продолжится. Композиция музея будет постоянно пополняться после проведения соответствующих экспертных исследований, процессуальных действий. "Вещественные доказательства будут и далее передаваться на ответственное хранение не только в музей истории Великой Отечественной войны, но и другие музеи нашей страны. Часть вещественных доказательств уже передана в Пинске, Гомеле", - сказал он.

Валерий Толкачев

По словам Валерия Толкачева, в 2021 году было исследовано 12 мест массовых захоронений. Масштабы предстоящей работы огромные. Планируется проведение раскопок на территории более 100 таких мест по всей республике. Этим будут заниматься не только прокурорские работники. В следственную группу Генпрокуратуры входят и сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз. Эксперты участвуют в осмотрах мест происшествий, помогают надлежащим образом извлекать останки погибших, предметы, проводят соответствующие экспертизы. Задействуется 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Министерства обороны.

В частности, весной этого года планируется осмотр и проведение раскопок в Путришках в Гродненской области. "В самом начале войны - с 26 по 28 июня 1941 года - каратели расстреляли 300 жителей Гродно, в основном интеллигенцию. Это свидетельствует, что в первые дни войны был запущен процесс и механизм тотального уничтожения - не делили на национальности, уничтожали тех, кто был не угоден", - сказал руководитель следственной группы.

Вещественные доказательства переданные музею ВОВ

Вещественные доказательства переданные музею ВОВ

Вещественные доказательства переданные музею ВОВ

Прокурорские работники занимаются и установлением личностей погибших. "Помимо установления погибших военнослужащих, бойцов Красной Армии, мы устанавливаем людей, проживавших на территории БССР. Фамилии, имена жертв нами устанавливаются постоянно", - сказал Валерий Толкачев.

Он добавил, что Генеральная прокуратура активно подключилась ко всем мероприятиям, направленным на исполнение указа, в соответствии с которым 2022 год объявлен Годом исторической памяти.-0-

Вещественные доказательства переданные музею ВОВ

Музей ВОВ

Фото Андрей Покумейко