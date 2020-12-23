Генпрокуратура подарила школе-интернату в Осиповичах оборудование для очистки воздуха и холодильник

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне новогодних праздников в ходе акции "Наши дети" представители Генеральной прокуратуры приехали в Осиповичскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, чтобы поздравить с приближающимися праздниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

По многолетней традиции прокуроры привезли ребятам для хорошего настроения подарки, сладости, средства ухода и гигиены, другие необходимые им вещи. А школе-интернату в дар передали холодильник и оборудование для очистки воздуха.

Вручая подарки, заместитель генпрокурора Алексей Стук пожелал детям много энергии, здоровья, добра, надежных друзей.

Самые трогательные воспоминания и переживания остались у гостей после просмотра представления-концерта в исполнении ребят, а также от совместных хороводов вокруг новогодней елки.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-

Генеральной прокуратуры