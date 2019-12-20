Генпрокуратура подарила воспитанникам школы-интерната в Осиповичах оргтехнику

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генпрокуратуры во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили Осиповичскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Встречаться с воспитанниками интерната накануне Нового года стало доброй традицией. Несмотря на напряженный предпраздничный график, этой традиции в прокуратуре не изменяют уже много лет. В этом году к ребятам приехали заместитель генпрокурора Александр Лашин, председатель первичной профсоюзной организации Генпрокуратуры Анатолий Загородний, представители первичной организации Генпрокуратуры Белорусского союза женщин. Детям подарили фрукты и сладости, игрушки, средства для ухода, оргтехнику.

Вручая подарки, Александр Лашин пожелал ребятам рождественского чуда, много сил, добра и здоровья. И призвал взрослых из-за суеты или по какой-то другой причине не забывать о важных для детей вещах: любви, внимании, заботе.

Осиповичская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата открыта в 1964 году. В учреждении созданы необходимые условия для воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 3 до 17 лет. Все воспитанники получают комплексное индивидуальное и групповое оздоровительно-восстановительное лечение, включая лечение по методике биологической обратной связи. Чтобы помочь детям в преодолении недугов, их регулярно осматривают узкие специалисты.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-