Генпрокуратура выявила нарушения в работе Брестской таможни

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня допускала нарушения законодательства при ведении административных процессов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Во время проверки установлено, что сотрудники таможни не принимали все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выяснения существенных вопросов, имеющих значение для правильного его разрешения. Так, Генеральная прокуратура опротестовала постановление суда о признании юридического лица виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.4 КоАП (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза). Во время административного процесса вина субъекта хозяйствования не была доказана: не установлено, какие нормы (правила) не исполнены юридическим лицом, какие меры следовало предпринять по их соблюдению. Суд протест удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение.

Зафиксированы факты волокиты при подготовке дел к рассмотрению, ненадлежащего извещения лица, в отношении которого ведется административный процесс, отказа в реализации права на защиту. В отдельных случаях неверная квалификация действий виновных лиц влекла за собой как прекращение дел об административных правонарушениях, так и их возврат судом в таможню для устранения недостатков.

По представлению Генеральной прокуратуры в Брестской таможне приняли комплекс мер по устранению и недопущению нарушений законодательства. В частности, будет усилен ведомственный контроль за сроками и качеством подготовки дел об административных правонарушениях. Кроме того, по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора ряд должностных лиц Брестской таможни привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.-0-