Генпрокурор принял участие в восстановлении аллеи в мемориальном комплексе "Тростенец"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед принял участие в восстановлении тополиной аллеи в мемориальном комплексе "Тростенец" во время республиканского субботника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

К акции также присоединились руководители ряда силовых ведомств, представители дипмиссии, общественные организации, духовенство.

Андрей Швед подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы восстановить имена погибших. "Пока мы помним - они живы. Святая обязанность на этой земле - сохранить память. Не только сохранить, но и передать нашим потомкам", - подчеркнул он.

Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. В ходе субботника выполняются работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Мемориальный комплекс "Тростенец"

Фото Сергея Шелега