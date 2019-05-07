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Географические аспекты развития регионов обсудят ученые из шести стран на конференции в Гомеле

Регионы 07.05.2019 | 09:19

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. III Международная научно-практическая конференция "Географические аспекты устойчивого развития регионов" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины с 23 по 25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум соберет более 150 представителей из Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана и Узбекистана. К обсуждению тем подключатся специалисты в области географии, геологии, экологии, биологии. Доклады представят как научные сотрудники, так и практикующие специалисты.

Основной акцент будет сделан на актуальных вопросах физической и социально-экономической географии, условиях устойчивого развития и социально-экономического взаимодействия регионов, проблемах общей, региональной инженерной геологии, гидрогеологии и геофизики.

Эксперты также поделятся практикой региональных геоэкологических и геологических исследований, опытом использования геоинформационных технологий. Среди важных тематических направлений форума - рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды, проблемы природопользования, вопросы развития рекреационной географии и географии туризма.

Отдельным блоком планируется анализ инновационных педагогических технологий в системе средней и высшей школы в области наук о Земле.

Программа конференции предусматривает и проведение выездной полевой экскурсии в Лоевском и Брагинском районах. Итоги трехдневной работы форума подведут во время круглого стола.

"Конференция, которая в нынешнем году станет уже третьей по счету, с каждым разом набирает все большую популярность среди профильных специалистов. Особенность нынешнего мероприятия в том, что оно приурочено к 50-летнему юбилею геолого-географического факультета и кафедры геологии и географии ГГУ имени Ф.Скорины", - отметили в пресс-службе.

В числе организаторов конференции - Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины и Министерство образования.-0-

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Теги
вузы, Гомель, конференция
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