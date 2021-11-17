17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов изучил ситуацию в ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно", сообщили БЕЛТА в КГК.

В ОАО "Нафтан" руководитель контрольного ведомства ознакомился с ходом строительства комплекса замедленного коксования нефтяных остатков. По поручению главы государства реализация этого инвестиционного проекта находится на контроле КГК. По итогам посещения поручено ускорить строительные работы, обеспечить необходимое количество работающих на объекте. Заслушав отчет руководства предприятия о результатах финансово-хозяйственной деятельности, Василий Герасимов также поставил задачу активизировать работу по экономии ресурсов и обеспечить при этом запланированный объем работ.

Также председатель контрольного ведомства изучил ход модернизации ОАО "Полоцк-Стекловолокно". На встрече с руководством предприятия он акцентировал внимание на необходимости расширения рынков сбыта продукции (с учетом диверсификации) и увеличения объемов производства.

Во второй половине дня состоялась встреча с руководством Полоцкого райисполкома и Новополоцкого горисполкома, во время которых обсудили проблемы развития регионов. Основная задача - привлечение инвестиций в промышленность. Это будет способствовать пополнению доходов местного бюджета, выполнению социальных обязательств и повышению уровня жизни населения региона.-0-