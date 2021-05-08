Героев Советского Союза поздравили в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные оркестры сегодня сыграли в Минске для полковников в отставке Василия Мичурина и Ивана Кустова. Это единственные Герои Советского Союза, которые сейчас живут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента, чтобы поздравить с Днем Победы Василия Мичурина, который сейчас находится на лечении. Концерт для героя под окнами медицинского центра дал образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил, артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, поздравить ветерана приехали курсанты и офицеры. Импровизированный концерт прошел и под окнами дома, в котором живет Иван Кустов. Герой и его супруга поприветствовали армейских артистов и музыкантов из окна и приняли поздравления от министра обороны.

Накануне священного праздника подарки для Василия Сергеевича и Ивана Ильича передал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Минооборны.-0-

Фото Министерства обороны