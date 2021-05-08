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08 мая 2021, 13:22

Героев Советского Союза поздравили в Минске

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные оркестры сегодня сыграли в Минске для полковников в отставке Василия Мичурина и Ивана Кустова. Это единственные Герои Советского Союза, которые сейчас живут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента, чтобы поздравить с Днем Победы Василия Мичурина, который сейчас находится на лечении. Концерт для героя под окнами медицинского центра дал образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил, артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, поздравить ветерана приехали курсанты и офицеры. Импровизированный концерт прошел и под окнами дома, в котором живет Иван Кустов. Герой и его супруга поприветствовали армейских артистов и музыкантов из окна и приняли поздравления от министра обороны.

Накануне священного праздника подарки для Василия Сергеевича и Ивана Ильича передал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Минооборны.-0-

Фото Министерства обороны

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ветераны День Победы Министерство обороны Минск поздравления
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