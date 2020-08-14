ГГТУ имени П.О.Сухого: мир устанавливается, когда люди слышат и понимают друг друга

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого призывает услышать друг друга. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"Вся история человеческого миропорядка строилась только на том, что мир устанавливался в единственных условиях: люди с различными мнениями, как бы ни отличались они друг от друга, слушают, слышат и понимают друг друга", - уточнили в вузе.

В университете призывают всех услышать друг друга и дать возможность земледельцам растить хлеб, сталеварам варить сталь, энергетикам обеспечивать жилье и предприятия теплом и светом, студентам учиться и осваивать новые профессиональные знания. Чтобы Беларусь по-прежнему для каждого оставалась родным домом, где уютно и хочется жить.

Коллектив университета - преподаватели, сотрудники и студенты готовятся к началу нового учебного года. "Конец прошлого был омрачен для Беларуси всемирной бедой - COVID-19. За летний период мы сделали все, чтобы с 1 сентября начать работать в нормальных условиях. Привели в порядок учебные аудитории, для иногородних студентов подготовили общежития", - отметили в вузе.-0-