Гибридный автобус "Белкоммунмаша" передан на опытную эксплуатацию в Слуцк

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" запустило опытную эксплуатацию автобуса с гибридным приводом в Слуцке. Торжественная передача ключей от новой машины директору автобусного парка №2 ОАО "Миноблавтотранс" состоялась сегодня на автовокзале райцентра, сообщает районная газета
Новую разработку - модель А4202К - отличает современный дизайн, высокий уровень комфорта пассажирского салона и кабины водителя, а также экологичность.
Символический ключ директору автобусного парка №2 Николаю Валетко вручил руководитель управляющей компании холдинга Владимир Король.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, депутат, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Все они выразили уверенность, что этот гибридный автобус станет одним из множества, которые заменят дизельные автобусы Слуцкого автопарка.
В течение трех месяцев новая техника будет курсировать по маршруту №6 городского общественного транспорта.
Планируется, что после трех месяцев испытаний автобус останется в Слуцком автопарке.-0-
Фото "Слуцкi край"
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