Гидроузел "Переруб" ввели в эксплуатацию в Брестской области

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ввели в эксплуатацию гидроузел "Переруб", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В торжественной церемонии открытия гидроузла приняла участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович. В мероприятии также участвовали представители руководства Ивановского районного исполнительного комитета и предприятий водного транспорта.

"Открытие после реконструкции сооружений восточного склона Днепро-Бугского канала - гидроузла №2 "Переруб" Ивановского района - стало очередным важным событием этого года для транспортной отрасли. Данный объект - отвечающий современным требованиям безопасности судоходный шлюз в железобетонном исполнении с автоматизированной системой диспетчерского управления шлюзованием судов. После модернизации он сможет пропускать состав из судов длиной до 110 м и шириной до 12,5 м", - отметили в пресс-службе.

Модернизация гидроузла проводилась два года. Предприятие "Днепро-Бугский водный путь" приступило к строительным работам в декабре 2019 года. Благоприятная погода позволила завершить их с опережением графика. Изначально ввести объект в эксплуатацию предполагалось в 2022 году.

Судоходный шлюз гидроузла "Переруб" был построен в 1938 году. Его понадобилось реконструировать из-за неудовлетворительного технического состояния несущих деревянных конструкций, что требовало значительных затрат на поддержание работоспособности.

Инвестиционный проект реализовался в соответствии с госпрограммой развития транспортного комплекса Беларуси на 2016-2020 годы и госпрограммой "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.-0-