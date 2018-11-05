Гигантская ложка и памятник неоготики: проект "Минщина удивительная" знакомит с Березинским районом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная", посвященный Году малой родины, до 11 ноября приглашает журналистов посетить знаковые объекты Березинского района и заново открыть его бренды. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

В частности, представителей СМИ приглашают заглянуть в Березинский районный Центр ремесел. Здесь находится уникальный музей деревянной ложки, где размещены свыше 150 тематических экспонатов и работает народный клуб мастеров. Рядом можно увидеть 23-метровый памятник этому столовому предмету - самая большая в мире деревянная ложка.

В свою очередь Новинский сельский дом культуры (деревня Новины) приглашает познакомиться с веселым обрядом "Тянуть Коляду на дуба", который в давние времена завершал цикл рождественских празднований. Белорусы верили, что если на дуб или любое другое старое дерево затянуть колесо или сноп (так называемую Коляду), то можно обеспечить богатый урожай, удачу и счастье на весь будущий год. Аутентичный обряд проходит ежегодно 21 января, в остальные дни работники дома культуры могут продемонстрировать одну из частей действа.

Березинский районный Центр культуры также регулярно организует множество ярких мероприятий. Одно из таких - областной фестиваль народных театров "Березинская рампа", который зажигает огни в конце ноября раз в два года, начиная с 1997-го. Традиционно в фестивальные дни, помимо главной площадки, артисты выступают на сценах сельских учреждений культуры Березинского района, проводят творческие лаборатории и мастер-классы для режиссеров любительских театров столичного региона.

Еще одна достопримечательность района - здание спиртового завода ОАО "Минск Кристалл - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп". Объект был построен в 1892 году из кирпича и бутового камня на дубовых лагах без фундамента. Сегодня это памятник промышленной эклектичной архитектуры республиканского значения.

За отдыхом и впечатлениями - в охотничий комплекс "Вязычин". В живописном уголке Березинского лесоохотничьего хозяйства предлагают принять участие в сезонных охоте и рыбалке, сборе грибов. Гости также могут воспользоваться лодкой или катамараном, пострелять в тире, покататься на лыжах или просто пройтись по лесу и понаблюдать за природой.

В агрогородке Богушевичи вниманию посетителей предлагают католический храм - памятник архитектуры в стиле неоготики, построенный в середине XIX века, а в деревне Крупа расположена часовня с купелью на семи источниках в честь святителя Николая Чудотворца.

Всего в рамках проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 инфоповодов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам области. Объектами будущих публикаций и сюжетов станут исторические и культурные достопримечательности, а также заслуженные жители Минской области.-0-