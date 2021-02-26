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26 февраля 2021, 18:33

Гигантские драконы и искрометный юмор - в Гомеле состоялся форум студенческих талантов "Зимняя радуга"

Фото bsut.by
Фото bsut.by

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первокурсники вузов Гомельской области показали себя на XXIII региональном форуме студенческих талантов "Зимняя радуга", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Каждая команда подготовила свою программу. Лучшей режиссерской работой, по оценке жюри, стала постановка ребят из БелГУТа, а в номинации "Театральное искусство" победил Никита Ястребков - студент этого же вуза. Сценический образ императора не оставил жюри равнодушными.

Заведующий студенческим клубом имени заслуженного деятеля культуры Беларуси Олега Коваля в БелГУТе Борис Рябцев не скрывал радости за ребят. "Это признание талантов наших первокурсников, высокая оценка их артистичности, творческой смекалки, искрометного юмора. Работа была проделана колоссальная. Ребята заготовили серьезный заряд на победу, и все получилось", - подчеркнул он.

Блистательному выступлению на одной из самых крупных сцен региона предшествовали дни и ночи кропотливой подготовки. Пятикурсники Егор Фигичев и Глеб Попок составили сценарий. Помогла воплотить задумку в жизнь пятикурсница Вероника Чухачева - по совместительству главный декоратор программы. Под ее руководством созданы масштабные декорации, включая двух гигантских драконов, которые во время выступления выпускали пар и шевелили хвостами. Каждого из них "оживляли" по восемь человек. Только за декорации отвечали более 20 ребят. Массивные конструкции сменяли буквально за полторы минуты. Эффекта "вау" помогли достичь конфетти и другие грамотно спланированные фишки. В нужный момент в зал взлетели десятки самолетиков.

"Реквизит, декорации, костюмы, прически и визаж продуманы и выполнены самими ребятами. Они мастерили из дерева, работали лобзиками и шуруповертами, создавали образы. В этом успехе 100% их заслуга", - рассказал Борис Рябцев. Он готовит первокурсников к этому конкурсу уже 23-й год. Отмечает, что с самого первого форума с каждым разом растет уровень. "Конечно, сейчас студенты другие, у них другие возможности. Но уж если загораются и включаются в работу, то, как и их предшественники, отдаются по полной. Отдельная благодарность ректорам всех времен. Каждый из них неизменно поддерживал творческое студенческое движение", - сказал он.

Лейтмотивом форума стал девиз "Студенты на орбите". Этот момент команда БелГУТа обыграла при помощи связи поколений. Со сцены ребята дали обещание держаться тех высот и орбит, которых достигли их предшественники. К слову, выпускники вуза разных лет приехали в Гомель поддержать первокурсников. Среди них Ирина и Андрей Ильковы (Андрей - один из сценаристов известных сериалов "Сваты", "Папик", "Слуга народа"), Андрей Цакунов, Руслан Дубоносов и другие. Они также высоко оценили выступление студентов. Как подчеркнул Борис Рябцев, выпускники поддерживают все проекты БелГУТа. Это главные друзья alma mater, которые по возможности помогают с материалами, транспортом и другим необходимым.

Форум первокурсников включал несколько этапов, в том числе благотворительные акции и спортивную эстафету. Основные творческие баталии развернулись на сцене общественно-культурного центра.

Жюри также определило победителей в коллективных и индивидуальных номинациях. Гомельский государственный медицинский университет отмечен в категории "Музыкальный серпантин". "Танцевальный взрыв" продемонстрировал Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины. Диплом за "Артистизм без границ" - у команды Гомельского филиала МИТСО, за "Юмор-драйв" награждены ребята из Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. "Экстракт креатива" выдал Гомельский государственный технический университет им.П.О.Сухого. Мозырский государственный педагогический университет им.И.П.Шамякина отмечен в номинации "Дерзать. Искать. Творить".

Также из студенческих созвездий выделили самых ярких звезд. Лучшим актером назван Станислав Пусев из ГГТУ им.П.О.Сухого, лучшей актрисой - Александра Шуба из Гомельского филиала МИТСО. "За творческую свободу" награждена студентка Мозырского государственного педагогического университета им.И.П.Шамякина Даяна Дудлина. За позицию "С песней по жизни" отмечена студентка Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины Эмилия Епихина. В номинации "Арт-импровизация" победило видео "Крушение корабля" ГГУ им.Ф.Скорины. "Открытием года" признан Джирипрасад Индулекха Адвайта Шанкар из Гомельского государственного медицинского университета.

Областной форум студенческих талантов "Зимняя радуга" традиционно проводит областная организация БРСМ. Среди задач фестиваля - выявление талантливой молодежи, создание единого творческого пространства и укрепление профессиональных связей организаторов творческой деятельности в вузах региона.-0-

Фото bsut.by

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