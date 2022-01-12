Гигин: проект Конституции предусматривает варианты реализации права на народовластие

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения в Конституцию предусматривают целый ряд возможностей реализации права граждан на народовластие. Такое мнение высказал журналистам перед встречей со студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной закон - это правило жизни для всей страны. И то, что в Бресте, Жабинке, Светлогорске, Могилеве или Витебске поднимаются одни и те же вопросы, свидетельствует о том, что, действительно, Конституция затрагивает интересы каждого. У людей - общее понимание того, как нам выстраивать и это обсуждение, затем принять Конституцию и по ней жить. Очевидна тенденция на расширение народовластия, прав гражданина, причем не таких, как на Западе, - только через процедуру. Наша Конституция предусматривает целый ряд возможностей реализации права на народовластие. Это не только выборы, это и гражданское общество, и взаимодействие судебной системы, и ряд других вариантов, которые предоставляются гражданам. Другой вопрос, что мы должны уметь пользоваться этим, и нам, безусловно, предстоит еще повышать свою гражданскую и политическую культуру", - считает эксперт.

Он отметил высокую степень гражданской мобилизации, которую демонстрируют диалоговые площадки по обсуждению проекта Конституции: люди приходят на встречи уже подготовленными, с конкретными предложениями, сами обозначают проблемы и вопросы, которые их волнуют. "Самое главное, что радует, это высокий уровень ответственности, который мы видим у наших граждан. На вчерашний день уже более 4 тыс. обращений поступило централизованно через систему учета предложений граждан. Мы видим, какие вопросы в первую очередь волнуют. Конечно, новшества, которые вносят изменения и дополнения в Конституцию: это Всебелорусское народное собрание (его полномочия, как оно будет формироваться, соотноситься с другими органами власти), это социальное государство. Вы видите, какая сейчас непростая экономическая и геополитическая ситуация в мире, и людей волнует, сохранит ли белорусское государство свое социальное лицо. Многие поддерживают идеологическую составляющую Конституции - борьбу за историческую память, традиционные ценности", - подытожил эксперт.-0-