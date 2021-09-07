Гигин: встречи экспертов с активами регионов являются своеобразной учебой для каждой стороны

7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Встречи экспертов с активами регионов - это своеобразная учеба для каждой стороны. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин во время регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Белорусско-Российском университете в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие встречи - это особый жанр, который зародился именно из инициативы регионов. 9 августа была годовщина президентских выборов, 17 сентября - наш новый праздник, День народного единства. И в этот промежуток времени решили объехать регионы, провести ряд мероприятий с политическим активом. Это те люди, которые вовлечены в общественные процессы, лидеры общественного мнения, те, кто работают в коллективах организаций и предприятий. Те, кто пережил удар непростого августа прошлого года, - с ними мы говорим о причинах того, что произошло, о том, что происходит сейчас, планах на будущее. Самое главное для нас - услышать отзыв от самих людей по важнейшим вопросам: о конституционных вопросах, политических трансформациях, о наших отношениях с Российской Федерацией, позиции Беларуси в мире. Для этого мы привозим экспертов по самым разным направлениям", - отметил он.

По словам Вадима Гигина, такие встречи дают возможность обсудить самые важные вопросы, с которыми столкнулась современная Беларусь. "Большой блок для обсуждений - политический. В каждом регионе есть своя специфика, в каких-то больше уделяют внимания партийному строительству, роли общественных организаций, молодежи, предпринимательству. Общий посыл - сохранение независимости и суверенитета нашей страны, то, как победить в этой непростой борьбе за Беларусь, которую мы сейчас ведем. Цветная революция закончилась, мы отбили этот удар. Сейчас против нас наши западные партнеры ведут гибридную войну. Все обстоятельства этих событий мы обсуждаем", - подчеркнул он.

Участниками встречи стали ведущие эксперты Беларуси. Среди них политолог Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин и руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва.

Один из больших блоков был посвящен экономике. Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар в своем выступлении отметил, что Могилевская область в экономической сфере показывает серьезные результаты. "Мы нарастили работу по привлечению инвестиций в наш регион. И эта работа влияет не только на Могилевскую область, но и всю страну в целом. В прошлом году, когда мы не остановили предприятия страны из-за пандемии, наша экономика выстояла. И Могилевская область здесь смогла показать положительный результат. Несмотря на санкции, которые сейчас действуют в отношении нашей страны, по итогам первого полугодия мы увеличили экспорт на рынки Европейского союза. Конечно, санкции внесут свой дисбаланс в экономическое развитие нашей страны. Но предприятия нашей области прорабатывают альтернативные пути дальнейшей работы и развития", - отметил Руслан Страхар.

Он подчеркнул, что сейчас в Беларуси прорабатывается вопрос о введении контрсанкций. "Сейчас в Могилевской области работают предприятия с иностранным капиталом. Но там - белорусский директор, наши специалисты. И принимать такие меры нужно аккуратно, чтобы не только донести какой-то сигнал, но и не навредить людям, которые там работают", - отметил Руслан Страхар.

Кроме этого, обсуждался вопрос и заработной платы. Вадим Гигин привел статистику, согласно которой показатели Могилевской области по заработной плате самые низкие в республике. По словам заместителя председателя облисполкома, в Могилевской области нет таких высокозарплатных производств, как, например, в столице.

"В ваших условиях практически в каждом районе есть свои производства. Вы цепляете те идеи, которые уже работают, применяете свой опыт и стараетесь развивать их на местах. Здесь нет таких крупных и денежных производств. Но я уверена, что Могилевская область не до конца использует свой потенциал. Например, сельское хозяйство и развитие переработки на местах. И с этим нужно работать, необходимо дальше развиваться", - подчеркнула Анастасия Боброва.

Александр Шпаковский отметил, что введение контрсанкций - это сложный и тонкий процесс. "Контрсанкции нужно вводить так, чтобы не отпилить себе ногу. Мы видим пример Литвы, Украины, которые, принимая решения, по большей части наносят вред сами себе. Так не должно быть. Я бы предлагал путь персональных санкций. Есть компании, которые ведут антибелорусскую политику, оказывают помощь так называемым беглым. И в отношении таких предприятий мы можем вводить контрсанкции. Но важно это делать мягко", - подчеркнул эксперт.

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