Гимнастическую дошколяду для детсадовцев проведут в Гродно

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 19 апреля проведут спортивный гимнастический турнир для детсадовцев, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Гродненской СДЮШОР №3 Сергей Кушнеров.

Участниками гимнастической дошколяды станут около 80 детей почти из 40 детских садов Ленинского района Гродно.

"Турнир пройдет в третий раз. Он стал событием не только в жизни нашей спортивной школы. Дошколяда с каждым годом привлекает все больше участников. Для детского сада, например, участие и победа в турнире - вопрос престижа", - отмечает Сергей Кушнеров. Он подчеркивает, что дошколяда полезна всем. Для школы - это возможность просмотреть большое количество детей и отобрать лучших, популяризировать вид спорта, детям подготовка и участие в турнире позволяют приобщиться к гимнастике, здоровому образу жизни, попробовать что-то новое.

Стать участником было несложно. Садам, что согласились сотрудничать, в начале года представили тесты из упражнений, направленных на развитие гимнастических способностей. С детьми работали специалисты, а лучшие мальчики и девочки представят свой сад на турнире.

С 5-6 лет уже можно заниматься художественной и спортивной гимнастикой. Победители турнира получат приглашение заниматься гимнастикой в спортивной школе на бесплатной основе. По итогам дошколяды в 2018 году в школу было набрано 12 юных спортсменов.

В этом году дошколяда будет посвящена II Европейским играм. Все участники получат брендированные призы. У входа в школу откроется тематическая фотозона, а один из торцов здания украсит плакат с портретами и именами воспитанников школы, готовящихся представить страну на II Европейских играх.

Сейчас в Гродненской СДЮШОР №3, в которой культивируется художественная и спортивная гимнастика, а также прыжки на батуте, занимаются свыше 500 детей. Проблем с набором, подчеркнул директор, нет, однако таким образом в спортивном учреждении пробуют вывести процесс на новый уровень.-0-