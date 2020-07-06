Гимназия-колледж при Академии музыки готовится к открытию после реконструкции

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки завершается реконструкция. Об этом информирует пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Остались последние мелкие штрихи. Строители уложились за 10 месяцев, хотя нормативный срок - 15. При реконструкции здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, два класса над спортивным залом", - рассказали в пресс-службе.

Обновлен концертный зал на 300 мест. При его модернизации строители использовали современные звукоизоляционные материалы, благодаря которым улучшится качество звука.

В учебных классах и методических кабинетах расставляют мебель и пианино. Своей очереди ожидают рояли, прибывшие из Японии. Теперь в колледже будет собственная студия звукозаписи. Модернизированы два существовавших ранее хоровых зала, дополнительно создан еще один.

Во время реконструкции строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на четвертом и пятом этажах и фрески XVII-XIX веков на первом, втором и третьем.-0-

Фото "Минск-новости"