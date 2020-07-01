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01 июля 2020, 13:45

Гимназия-колледж при Академии музыки получила второе дыхание - Петришенко

1 июля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки получила второе дыхание. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который сегодня посетил это учреждение образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Колледж получил второе дыхание. По поручению главы государства была организована ускоренная работа, и в короткий промежуток времени проведена реконструкция исторического корпуса. В прошлом веке в 60-х годах четвертый и пятый этажи по решению властей были надстроены, чтобы был зрительный зал для учащихся этого заведения. При проведении реставрационных работ эта композиция была оставлена - она органично вписалась в городскую среду", - сказал Игорь Петришенко.

Заведение серьезно пополнилось новыми музыкальными инструментами, были закуплены 22 рояля. "Одно из поручений главы государства - переоснастить все музыкальные учебные заведения, школы музыкальными инструментами, в частности, белорусского производства. Были закуплены 14 отечественных пианино именно для этого колледжа. По качественным характеристикам они ничем не отличаются от зарубежных. Мы также планируем здесь замену струнных музыкальных инструментов и духовых", - рассказал вице-премьер.

В коледже создан зрительный зал на 297 мест, который оборудован по последнему слову техники. "Он будет работать не только для колледжа, но и для города в целом. В уютной камерной среде можно будет проводить концерты любого уровня. Государство создает все необходимые условия, чтобы таланты, которыми богата Беларусь, развивались и прославляли нашу страну", - подчеркнул он.

Игорь Лученок, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик, Дмитрий Смольский и другие выдающиеся музыканты - выпускники этого колледжа, который является кузницей кадров. "Сегодня мы сделали предварительный "замер" с точки зрения готовности - объект готов, подписаны соответствующие акты. Думаю, не за горами торжественная церемония открытия этого учебного заведения после реконструкции", - добавил Игорь Петришенко.

"Мы имеем сегодня прекрасные условия для развития наших талантливых и способных учащихся. Столица приобрела визитную карточку в виде этого концертного зала, который по своим акустическим и эстетическим параметрам входит в число лучших залов города. В нашем учебном заведении появится звукозаписывающая студия, что позволит нам создавать свои CD-диски, отправлять записи на международные фестивали и конкурсы", - рассказал директор гимназии-колледжа Александр Поляков.

"Мы были какое-то время в стесненных обстоятельствах, занятия проходили в других учебных заведениях, детям приходилось переходить из одного здания в другое. Однако благодаря стараниям государства, Министерства культуры, строительных организаций мы приобрели прекрасное заведение и шикарные музыкальные инструменты", - подчеркнул директор.

Игорь Петришенко также ответил на некоторые вопросы журналистов. Поручение Президента о доведении заработной платы профессорско-преподавательскому составу в течение пятилетки до 150% от средней по стране будет выполнено - это не какие-то заоблачные мечты, а реальность, заверил он.

Что же касается вопроса разработки новых правил поступления в вузы к следующей вступительной кампании, вице-премьер сказал: "Мы не откажемся в полной мере от централизованного тестирования, но будем вводить критерий, о котором говорил Президент, - сказал он. - Мы с Министерством образования, с педагогической общественностью будем проводить публичные обсуждения, чтобы выработать рациональные предложения и сделать так, чтобы эти правила действительно помогли талантливым детям реализовать свои мечты и освоить ту или иную профессию".-0-

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