Гимназист из Минска прошел в летнюю олимпиадную школу Московского физико-технического института

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 школьников проходят подготовку к олимпиадам на студенческом кампусе "Физтеха" в Московской области с 9 по 21 июня. В число счастливчиков, прошедших отбор, попал и белорус - десятиклассник гимназии №10 Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Ребята, приехавшие на первую смену лагеря, представляют 138 школ России, Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Почти половина из них - восьмиклассники, треть - десятиклассники, еще 20% - семиклассники. Самые большие потоки на направлениях "Физика" (именно здесь будет совершенствовать свои знания минчанин) и "Математика", затем следуют компьютерные науки - "Информатика Профи", "Информатика Си", "Информатика+Математика".

В целом во время олимпиадной школы будет проходить обучение по передовым научным направлениям: "Компьютерное зрение", "Компьютерная лингвистика", "Анализ данных", "Информационная безопасность". Занятия с ребятами проводят члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели, выпускники российских и зарубежных вузов. Кроме знаний ребята также получат ценный опыт студенческой жизни, лекции, практикумы и разборы задач перемежаются развлекательной программой.

Всего в этом году состоятся три смены. Вторая пройдет с 14 по 26 июля, третья - с 28 июля по 16 августа.-0-