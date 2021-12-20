Гипсовые скульптуры символа 2022 года появились в минской поликлинике

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гипсовые скульптуры символа наступающего Нового 2022 года - Голубого Водяного Тигра появились в 8-й минской городской поликлинике, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Автор скульптур Сергей Грищенко трудится в учреждении здравоохранения рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.

Семейство тигров стало сюрпризом для коллектива поликлиники, несмотря на то что это уже не первая творческая работа Сергея Ивановича. В прошлом году он своими руками смастерил Рождественский вертеп, композицию которого украсили ягнята, искусно вылепленные из гипса.

Работа над скульптурой тигров заняла у мастера около месяца. В ход шли различные подручные материалы. А сегодня к тиграм выстраиваются очереди из посетителей поликлиники, чтобы запечатлеть себя на фото с символом 2022 года.

Для посетителей 8-й столичной поликлиники по инициативе ее профсоюзного комитета с 1 декабря работает "Почта Деда Мороза". Каждый желающий, в том числе сотрудник, может оставить свое поздравление, пожелание доктору, медсестре или другим представителям персонала учреждения здравоохранения. В канун Нового года поздравительное письмо в конверте будет вручено адресату лично в руки почтальоном, переодетым в костюм тигра.

Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" Первомайского района Минска обслуживает свыше 55 тыс. человек. Сегодня это многопрофильное учреждение оказания первичной медицинской помощи взрослому населению микрорайонов Уручье-1, -2, -3, военного городка "Уручье", поселка Озерище. Поликлиника оказывает квалифицированную и все виды специализированной медицинской помощи. Высокая квалификация врачей и среднего медицинского персонала поликлиники, современная аппаратура позволяют оказывать помощь на высоком профессиональном уровне.-0-