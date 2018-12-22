Гирлянда Славы, митинг и мастерство десантников - в Городке празднуют 75-летие освобождения района

22 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Городокского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны пройдут сегодня в райцентре, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Начинаются торжества с возложения представителями силовых структур региона Гирлянды Славы к памятному знаку двенадцати воинских частей и соединений, освобождавших Городок. Затем с участием посла Армении в Беларуси Армена Гевондяна пройдет возложение цветов и венков к памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Баграмяну.

"Позже состоится праздничное шествие к площади Победы, где пройдет митинг "Славим солдатский подвиг" с выступлениями почетных гостей. Также запланировано показательное выступление бойцов 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, - отметили в райисполкоме. - Во Дворце культуры зрители увидят театрализованное представление. В фойе учреждения разместится тематическая выставка, которая расскажет о хронике освобождения Городка, будут представлены патриотические проекты школьников".

Городокская военная операция проходила 13-31 декабря 1943 года. Благодаря ей освободили более 1,2 тыс. населенных пунктов, в том числе Городокского района. В наступательной операции участвовали войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта. Главный удар наносили 11-я гвардейская и 4-я ударная армии. Цель операции - разгром городокской группировки противника и ликвидация угрозы окружения врагом 4-й ударной армии.-0-