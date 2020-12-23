Глава "Беллегпрома" поздравила учеников минской школы №101 с новогодними праздниками

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина во время республиканской акции "Наши дети" посетила столичную школу №101 и поздравила ребят с наступающими праздниками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"У нас прекрасно получается сотрудничать. Мы стараемся помочь в создании условий для вашего образования (с текущим ремонтом), в реализации ваших талантов (с пошивом концертных костюмов). А вы в свою очередь дарите нам самые радостные эмоции, заряд энергии и оптимизма, - отметила Татьяна Лугина, обращаясь к участникам праздника. - Хочется, чтобы вы постоянно чувствовали поддержку и предприятий легкой промышленности, и государства в целом. Уверена, сегодня есть все, чтобы каждый из вас мог воплощать свои самые смелые мечты и устремления как в учебе, так и в творчестве".

Ребята подготовили для гостей хореографические композиции с национальным колоритом. В ответ получили сладкие подарки.

Фото концерна "Беллегпром"

На этом добрые дела концерна в рамках акции "Наши дети" не заканчиваются. Подшефный детский дом в агрогородке Бытень Ивацевичского района получит к Новому году модную повседневную и школьную одежду и обувь для своих воспитанников от компаний Conte, "Світанак", "Калинка", "БелКредо", "Славянка", "Актив Шуз", Жлобинской швейной фабрики, Брестского чулочного комбината. А 29 декабря под эгидой Белорусского союза женщин глава концерна "Беллегпром" планирует посетить Петриковский лицей легкой промышленности закрытого типа, где вручит учащимся одежду для занятий физкультурой и спортом производства ОАО "Бобруйсктрикотаж".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-