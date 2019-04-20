Глава Госстандарта во время субботника на малой родине высадил аллею туй

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий провел республиканский субботник на своей малой родине в Столбцовском районе Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В агрогородке Засулье руководитель комитета принял участие в благоустройстве памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он высадил аллею туй.

Вместе с Валентином Татарицким трудились представители Барановичского центра стандартизации, метрологии и сертификации, органов местной власти, педагоги и учащиеся Засульской средней школы.

"Результатом нашей совместной работы, которая проводилась не только сегодня, но и в течение всей этой недели, стало обновление памятника тем, кто отдал свои жизни за мир и дальнейшее развитие этого уголка белорусской земли. Мы должны помнить о них и передавать эту память будущим поколениям, в том числе участвуя в таких акциях", - отметил Валентин Татарицкий.

Участниками субботника были обновлены постаменты памятника, заменено и окрашено ограждение, уложена тротуарная плитка, благоустроена прилегающая территория.

Во время субботника Валентин Татарицкий также посетил Засульскую среднюю школу, в которой учился, и встретился с ее директором Валентиной Кухарчик, педагогами и учащимися. Были обсуждены вопросы оказания помощи в укреплении материально-технической базы учреждения.-0-