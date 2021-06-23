Глава КГК посетил "Бархим" и "Атлант" Барановичского станкостроительного завода

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов в ходе рабочей поездки в Брестскую область сегодня посетил ОАО "Бархим" и ЗАО "Атлант" Барановичского станкостроительного завода. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Руководитель контрольного ведомства ознакомился с производством продукции "Бархима", обсудил с руководителями предприятия его перспективы и имеющиеся проблемные вопросы. По мнению Василия Герасимова, у "Бархима" есть хороший потенциал для развития производства. По качественным характеристикам отечественные синтетические моющие средства превосходят многие реализуемые в республике импортные аналоги - моющая способность отдельных продаваемых импортных синтетических моющих средств не соответствует предъявляемым требованиям.

При посещении филиала "Атлант" были рассмотрены вопросы реализации инновационных проектов и перспективы производства конкурентоспособной продукции.-0-