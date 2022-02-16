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16 февраля 2022, 18:05

Глава райисполкома: не сомневаюсь в высокой активности жителей Славгородского района на референдуме

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жители нашего района отличаются высокой политической мотивацией, не сомневаюсь в их активности на предстоящем референдуме по проекту изменений и дополнений в Конституцию. Такую уверенность корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта.

"Славгородский район - один из самых активных в Могилевской области, - отметил Сергей Михалюта. - Люди политически мотивированы и понимают, насколько важно принять участие в предстоящем референдуме. В их высокой активности 27 февраля я не сомневаюсь. Не каждый район удостаивался такой чести, как наш: глава государства посещал Славгородчину четыре раза. Степень доверия к нам очень высокая, и мы не имеем морального права подвести".

Председатель райисполкома обратил внимание, что изменения в Конституцию действительно продиктованы временем: "Мы уже состоялись как независимое государство и как нация. Чтобы укрепить эти позиции и чтобы никто не посягнул на нашу государственность, мы должны принять обновленную Конституцию. Документ претерпел изменения и дополнения, но ни в коем случае не потерял ни своей социальной, ни экономической направленности. В Основном законе все для народа и для людей, каждого отдельно взятого жителя страны. Участие в референдуме - наша святая обязанность".

Сергей Михалюта также прокомментировал содержание конкретных статей проекта Конституции. В первую очередь руководителю импонирует закрепление на законодательном уровне принципа традиционной семьи. "Мы остановились на привычных всем понятиях папы и мамы, не потеряли славянских традиций и духовных ориентиров", - подчеркнул он.

По мнению председателя райисполкома, важно закрепление в документе такого аспекта, как забота каждого гражданина о своем здоровье. "Социальное государство хорошо, но каждый из нас должен понимать, что мы сами творцы своей жизни и гаранты своего здоровья, - сказал он. - Прежде чем что-то требовать от государства, мы должны посмотреть на себя, свой образ жизни и окружение. Любой медик скажет, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Это правильно и с экономической точки зрения: на борьбу с заболеваниями расходуются неимоверные ресурсы. В свою очередь многие из нас не понимают, сколько тратит государство на лечение конкретно взятого человека. Например, на борьбу с той же пандемией выделяются колоссальные средства. Вывод: социальное государство - это правильно и нужно, но и каждый из нас должен нести ответственность за себя, свое здоровье и окружающих".

Сергей Михалюта обратил внимание, что постоянно держит связь с жителями района, в том числе и по вопросам изменений и дополнений в Конституцию. Люди, к примеру, могут не только прийти на личный прием к руководителю, позвонить на прямую линию, оставить электронное обращение, но и воспользоваться персональной почтой председателя. Это еще один не закрепленный на законодательном уровне способ общения с нашими жителями, отметил руководитель.

Совместно с районным Советом депутатов председатель райисполкома регулярно бывает и в коллективах. Безусловно, одна из самых актуальных тем - предстоящий референдум. "Во время такого общения мы в том числе рассказываем, как живем и развиваемся, доносим понимание, что необходимо для дальнейшего эффективного движения вперед, - отметил Сергей Михалюта. - И это находит отклик в сердцах людей, тем более когда перед глазами пример Украины и Казахстана. Наши люди привыкли, что у нас есть мощная спина и мощный лидер, который ведет нас вперед. Это понимают и ценят".

Рассказывая о достижениях Славгородского региона за последние годы, председатель в первую очередь остановился на инвестициях в экономику района. "На протяжении последних четырех лет по этому показателю мы держим планку Br40-50 млн ежегодно, - подчеркнул он. - Для нас это очень весомая цифра. Тем более если учитывать тот факт, что предыдущую пятилетку мы начинали с Br11 млн, а в 2021 году у нас уже было Br56 млн. Действительно, за последнее время в районе введено много серьезных объектов: "Красный пищевик - Славгород", новый мост через Сож, свинокомплекс в д.Перегон. Сегодня все прекрасно функционирует. Кроме того, продолжает развиваться и привлекать туристов гидрологический памятник природы Голубая криница. С учетом всего этого мы не сбавляем темпов и не снижаем экономический потенциал".-0-

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Конституция мнения референдум Славгород
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