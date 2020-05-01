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01 мая 2020, 12:52

Главней всего – погода в поле

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Задачи посильны, значит, – выполнимы
В лидерах посевной

Земли ОАО "Междулесье" не отличаются высоким плодородием. Не балуют здешних аграриев и климатические условия. Одним словом, понятие "зона рискованного земледелия", которое закрепилось за хозяйством, вполне себя оправдывает. При этом коллективу сельхозпредприятия из года в год удается работать результативно – с прибылью.

Пора горячая

Несмотря на то, что в общем объеме реализуемой продукции на долю растениеводства приходится всего 18%, в "Междулесье" ему уделяют много внимания. Площадь сельхоз-угодий составляет 4423 гектара, из которых 3045 гектаров – пахотные земли. На большей их части высевают зерновые и кукурузу – основу кормовой базы для животноводства. Оставшиеся площади отдают под рапс и сахарную свеклу, которые приносят немалую прибыль.

Под посев свеклы в хозяйстве отведено 170 гектаров. Готовить их начинают еще с осени.

– Вносим минеральные и органические удобрения. Запахиваем и выравниваем поле. А весной проводим лишь один предпосевной проход техникой, затем посевной агрегат все засевает, – рассказывает главный агроном Михаил Курильчик. – Этого правила необходимо строго придерживаться, чтобы в почве сохранить хоть какую-то влагу. Как видим, нынешней весной ее практически нет. С каждым годом просматривается тенденция увеличения засушливого периода.

Ставку в хозяйстве делают на озимый зерновой клин, его площадь – 975 гектаров. Надо сказать, что вместе с сельскохозяйственными культурами отлично перезимовали вредители и болезни, потребовавшие от земледельцев немедленных действенных мер.

– Судить только лишь по перезимовке растений – неправильно. Другое дело, когда культуры вышли из земли в критических погодных условиях. Когда зерновые находятся в стадии закладки колоса и его длина может говорить об объемах будущего урожая. А влаги нет, – поясняет специалист. – Например, если мы хотим получить урожайность 40 ц/га, то нужно, чтобы каждый колос из 400 продуктивных стеблей на метре квадратном весил не менее одного грамма, если 60 ц/га – то как минимум 1,5 грамма. Ну а если его вес 0,5 грамма – то на выходе урожайность будет не больше 20 ц/га.

Не отказываются в хозяйстве и от экспериментов. В основном проводят демонстративные опыты с озимым рапсом и кукурузой. Так, на базе ОАО "Междулесье" в этом году запланирован опыт с гибридами кукурузы селекции стран ближнего и дальнего зарубежья.

Внимание на молоко

На животноводство в хозяйстве – главный ориентир. Реализация продукции этой отрасли приносит основную прибыль. Акцент – на производство молока. В ОАО четыре молочно-товарные фермы и комплекс по выращиванию нетелей. Общее поголовье – 3960, из которых 1205 – дойное стадо. По удоям на одну корову "Междулесье" уверенно держится в тройке районных лидеров. По итогам 2019 года животноводы отправили на переработку более 8,5 тыс. тонн молока. За последние десять лет этот показатель вырос почти на 3 тыс. тонн. Удой на одну корову составил 7070 килограммов молока в год.

При этом здесь строго следят не только за количеством "белого золота", но и за его качеством. Этим в частности занимается опытный лаборант Анна Климук. Только после проведенных ею анализов по химическим и микробиологическим показателям в документах отмечается: молоко сорта экстра.

– ОАО "Междулесье" – первое хозяйство в Березовском районе, которое сумело наладить получение экстрамолока на пастбище, – отмечает директор хозяйства Вячеслав Ярощик и тут же добавляет: – Весомые надои и значительные привесы складываются из целого ряда условий. Это не только использование передовых технологий и оборудования, но и добросовестный труд животноводов, опыт и ответственное отношение к делу специалистов.

В их числе: операторы машинного доения 6 разряда Наталья Новик, Ольга Демидович, Вера Данилюк, животноводы, занятые в профилактории по уходу за телятами молочного периода в возрасте до 2 месяцев, Людмила Шешко, Венера Полещук, Тамара Шадурская, животновод 4 разряда Александр Хлевинский, животновод 5 разряда Владимир Салита, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования Валерий Кухарик и многие другие.

И работать, и отдыхать

Невозможно представить полноценную работу сельхозпредприятия без инженерной и энергетической служб, строительной и аварийно-ремонтной бригад. В команде управленцев – настоящие профи своего дела: главный бухгалтер Светлана Сергиенко, главный экономист Надежда Аксенова, специалист по кадрам Елена Прокурат, юрисконсульт Ольга Гаврильчик, председатель профсоюза Наталья Кутасевич.

К слову, профсоюз в жизни коллектива, состоящего из 215 человек, играет немаловажную роль.

– Вместе с финансовой поддержкой ветеранов нашей отрасли, многодетных семей, молодых специалистов мы организовываем различные экскурсии, спортивные мероприятия и конкурсы, – рассказывает профсоюзный лидер. – Стало уже доброй традицией после завершения уборочной страды путешествовать по памятным и историческим местам нашей родины.

Активно в хозяйстве решается проблема с обеспечением жилья. Согласитесь, что этот вопрос сегодня особенно актуален везде. В "Междулесье" для своих работников из года в год строятся дома. Например, жители улицы Молодежной почти все работают в хозяйстве. В дома сельчан проведен газ и проложен водопровод.

В агрогородке Междулесье, где живут работники сельхозпредприятия, хорошо развита инфраструктура: есть средняя школа, магазин, Дом культуры, почта, отделение банка, врачебная амбулатория. Одним словом, есть все для комфортной жизни и результативной работы.

Ежегодно имена передовых работников ОАО "Междулесье" заносятся на Аллею Славы сельхозпредприятия. Сегодня их уже более 20.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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